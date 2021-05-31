ДТП спровоцировало огромную пробку в сторону аэропорта Симферополь

В Симферополе, на Евпаторийском шоссе произошло ДТП, в результате чего на дороге к аэропорту Симферополь образовалась большая пробка.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«Движение по Евпаторийскому шоссе из Симферополя в сторону аэропорта Симферополь затруднено из-за ДТП. Рекомендуем учитывать дорожную обстановку при трансфере в аэропорт», - говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса «Яндекс пробки», затор растянулся на несколько километров, от поселка Комсомольского до Богдановки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ребенок выпал со второго этажа дома в Севастополе. Следователи проводят проверку по факту травмирования ребенка, который выпал из окна второго этажа в Севастополе.

В Керчи не нашли взрывчатку в здании администрации. В здании администрации Керчи, которое «заминировал» неизвестный, никаких взрывоопасных предметов не нашли.

Сообщение о минировании поступило в крымский офис «Справедливой России». В офис партии «Справедливая Россия – За правду» поступило сообщения о минировании.

К Земле приближается астероид размером с Эйфелеву башню. Потенциально опасный астероид высотой с Эйфелеву башню пролетит вблизи Земли 1 июня, сообщают СМИ со ссылкой на информацию американского космического агентства NASA.