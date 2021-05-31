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Происшествия

ДТП спровоцировало огромную пробку в сторону аэропорта Симферополь

20:28 понедельник, 31 мая 2021

В Симферополе, на Евпаторийском шоссе произошло ДТП, в результате чего на дороге к аэропорту Симферополь образовалась большая пробка.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«Движение по Евпаторийскому шоссе из Симферополя в сторону аэропорта Симферополь затруднено из-за ДТП. Рекомендуем учитывать дорожную обстановку при трансфере в аэропорт», - говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса «Яндекс пробки», затор растянулся на несколько километров, от поселка Комсомольского до Богдановки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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