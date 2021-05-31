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Власть

Аксенов поручил снести недострой в Симферополе

08:16 понедельник, 31 мая 2021
Симферополь

Недостроенный дом в симферопольском микрорайоне «Загородный» подлежит демонтажу, работы необходимо провести в самое ближайшее время.

Соответствующее поручение дал глава Республики Крым Сергей Аксенов по итогам совместного с главой администрации города Валентином Демидовым рабочего выезда в микрорайон и встречи с местными жителями.

В ходе общения с представителями власти жители микрорайона пожаловались, что недострой представляет опасность для жителей и нарушает эстетический вид.

«Недостроенный дом  находится на балансе ГУП РК «Крымэнерго», есть предписание на его демонтаж. Глава Республики Крым поручил оперативно разобраться в ситуации и снести опасный объект. В дальнейшем освободившийся земельный участок может быть использован для нужд города», – приводит слова Демидова пресс-служба администрации.

В ходе встречи местные жители озвучили ряд других актуальных для микрорайона проблем. Среди них ремонт улиц и междворовых проездов, благоустройство дворов, капитальный ремонт домов и замена лифтов, неудовлетворительное состояние внутридомовых и уличных электросетей, а также вопросы отвода дождевых вод и санитарной очистки некоторых территорий.

По итогам выезда глава администрации поручил новому директору МУП «Киевский Жилсервис» Михаилу Розуму в сжатые сроки подготовить план текущих ремонтов подъездов, провести анализ тарифной политики по всем домам. Аналогичные задачи поставлены руководителям других муниципальных управляющих компаний.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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