Звезды предрекли крымчанам время X

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В ближайшие дни велика сила эмоционального воображения, которая может увести от реальности не только влюбленных, но и мистиков, настроенных на астральные контакты и психологические практики.

Избыточная энергия полнолуния будет побуждать многих крымчан к активным действиям, порой скоропалительным и необдуманным, сообщил кандидат биологических наук, ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.

Напомним, 26 мая наступило последнее полнолуние этой весны. Этот день астрологи считают кульминационным моментом всего лунного месяца. Дело в том, что полнолуние в этот день совпадет с другими астрономическими событиями — суперлунием и лунным затмением.

«Нынешнее затмение называют судьбоносным, кармическим, способным серьезно повлиять на дальнейший ход мировых событий и на личную судьбу. Мысли, настроение и действия будут иметь долгосрочные последствия», — отметил Бородачев.

Так называемое кармическое время продлится вплоть до 10 июня.

По словам астролога, в ближайшие пару недель крымчане, как и остальные жители Земли, увидят конкретный результат своих стараний. Но для того чтобы осознать проявления судьбы, необходима недюжинная выдержка.

«Поэтому у нас есть время проверить на прочность и на состоятельность личные отношения», — отметил эксперт.

Что же касается деловой сферы, то в эти дни люди могут быть подвержены иллюзиям. Так что здравомыслие и даже некий скептицизм только сыграют вам на руку. Иными словами, для предпринимателей предстоящая неделя станет настоящей проверкой на состоятельность в своем деле.

«Преувеличенное мнение о своих возможностях, в сочетании с обилием желаний (конфликт с Юпитером), нетерпеливость, расточительность, стремление к переменам и неразумный оптимизм могут привести к плохим последствиям», — уверен Михаил Бородачев.

Вместе с тем нельзя забывать про семью. Ближайшая неделя — идеальное время для улучшения и налаживания отношений с домочадцами.

Резюмируя вышесказанное, астролог отметил, что для людей, настроенных на высокую ноту в своей жизни, наступил час Х.

В тексте использованы материалы: Форпост

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