Происшествия
Жителя Керчи приговорили к колонии за убийство знакомой из-за замечания
Ленинский районный суд в Крыму вынес приговор жителю Керчи, которого обвиняют в убийстве 33-летней женщины, сообщает пресс-служба прокуратуры в Крыму.
«Во время совместного употребления алкоголя между мужчинами возник конфликт, в ходе которого он нанес один удар ножом в область груди своему знакомому, чем причинил последнему легкий вред здоровью. На замечание 33-летней женщины подсудимый ударил ножом в живот, от полученного ранения через несколько дней потерпевшая скончалась», – сообщают в ведомстве.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Имя и фамилия мужчины не указываются, комментарии осужденного или его адвоката отсутствуют.
Ранее суд в Севастополе признал виновным местного жителя 1981 года рождения в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.
Также сообщалось, что в Севастополе мужчина ударил соседа лопатой по голове во время ссоры.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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