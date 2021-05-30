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Происшествия

Жителя Керчи приговорили к колонии за убийство знакомой из-за замечания

10:56 воскресенье, 30 мая 2021
Керчь

Ленинский районный суд в Крыму вынес приговор жителю Керчи, которого обвиняют в убийстве 33-летней женщины, сообщает пресс-служба прокуратуры в Крыму.

«Во время совместного употребления алкоголя между мужчинами возник конфликт, в ходе которого он нанес один удар ножом в область груди своему знакомому, чем причинил последнему легкий вред здоровью. На замечание 33-летней женщины подсудимый ударил ножом в живот, от полученного ранения через несколько дней потерпевшая скончалась», – сообщают в ведомстве.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Имя и фамилия мужчины не указываются, комментарии осужденного или его адвоката отсутствуют.

Ранее суд в Севастополе признал виновным местного жителя 1981 года рождения в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Также сообщалось, что в Севастополе мужчина ударил соседа лопатой по голове во время ссоры.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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