В Симферополе пообещали заменить 30 км водопроводных сетей

Комплексный план по водообеспечению Крыма на 2022 год предусматривает замену 30 километров водопроводных сетей.

Об этом журналистам сообщил генеральный директор госпредприятия «Вода Крыма» Максим Новик.

«На 30 километров разводящих сетей в Симферополе предусмотрено 1,49 млрд рублей. Все эти объекты должны быть выполнены в этом году, – сказал он. – Мы выбрали наиболее проблемные участки, с наибольшей аварийностью, и здесь нет локализации по районам. Эти водоводы распределены по всему Симферополю: от запада до востока, от юга до севера».

Новик уточнил, что в план работ этого года включены 14 водоводов на территории крымской столицы.

В ночь с четверга на пятницу в Симферополе на ул. Киевской в районе симферопольской объездной произошел прорыв магистрального водовода диаметром 900 мм. Из-за повреждения водовода с 6.00 было ограничено водоснабжение в поселке Давыдовка, садовых товариществах «Садовод», «Юбилейный», «Дачник», а также по улице Никанорова, 4. В этом же районе города по улице Киевской, 126 в связи с повреждением на сетях холодного водоснабжения вчера было ограничено водоснабжение (отклонение от графика) в домах №№ 114-142.

Кроме того, в текущем году для улучшения ситуации с водоснабжением крымской столицы планируется пробурить 31 скважину, откуда суммарно в сутки будут добывать 57 тысяч кубометров воды.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе подтоплен новый медцентр. Сбой автоматики на локальных очистных сооружениях стал причиной подтопления первого этажа республиканского многопрофильного медцентра им. Семашко в Симферополе после прошедшей грозы.

В Симферополе дорога провалилась вместе с автомобилем после ливня. В Симферополе после прошедшего ливня на проспекте Александра Суворова провалился участок дороги вместе со стоявшим на нем автомобилем.

Ремонт никому не нужного здания в Симферополе обойдется в 322 млн рублей. Речь идет о бывшем институте минеральных ресурсов в центре города.

В Гурзуфе пообещали увеличить вместимость пляжей. Формирование пляжных карт в ялтинском поселке Гурзуф завершится к 1 июня.