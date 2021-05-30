Происшествия
В Симферополе мужчина украл золото у собственной бабушки
В Симферополе задержали мужчину, подозреваемого в краже ювелирных изделий у собственной бабушки, сообщили в пресс-службе МВД России по Крыму.
Отмечается, что в полицию обратилась 64-летняя местная жительница.
«Женщина рассказала, что еще в 2020 году ее родной внук, который в тот момент проживал вместе с ней, похитил из шкатулки золотую цепочку с иконкой, подвеску и четыре золотых кольца, на общую сумму около 400 тысяч рублей. Также заявительница уточнила, что в полицию в тот момент не обращалась, так как надеялась, что внук исправится и вернет украденное», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что полицейские задержали 26-летнего внука женщины.
«Правонарушитель уже привлекался к уголовной ответственности за открытое хищение алкогольного напитка из магазина. От задержанного получены признательные показания. С его слов, похищенное у бабушки золото он сразу сдал в ломбард, а полученные деньги прогулял», – сказано в сообщении.
Отмечается, что у задержанного изъяли договор комиссии, выданный в ломбарде на сданное имущество.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса России (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
«Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – заключили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе осудили серийного грабителя. Симферопольский железнодорожный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 32-летнего местного жителя, который совершил серию грабежей в крымской столице.
Начальник склада вооружения МВД в Крыму обвиняется в хищении 150 единиц оружия. Начальник склада вооружения ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Крым» обвиняется в краже оружия и продаже его знакомым.
Двое военных ограбили букмекерскую компанию в Симферополе. Судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда признала двух военнослужащих виновными в разбое, совершенном с применением оружия.
Житель Евпатории получил два года колонии за избиение матери. Ранее судимого 34-летнего жителя Евпатории, избившего свою пожилую мать в состоянии опьянения, суд приговорил 1 году 11 месяцам лишения свободы.
«Белавиа» не будет летать в Крым
«Политического признания» Крыма как территории России недостаточно для того, чтобы «Белавиа» начали совершать полеты на полуостров.
Какой сегодня праздник 30 мая фото
Сегодня, 30 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Симферополе дорога провалилась вместе с автомобилем после ливня
В Симферополе после прошедшего ливня на проспекте Александра Суворова провалился участок дороги вместе со стоявшим на нем автомобилем.
На Крымском мосту произошла погоня со стрельбой
Сотрудники МВД вынуждены были открыть огонь по колесам автомобиля, на котором от преследования пытался скрыться пьяный житель Краснодарского края.
27 мая
В Симферополе подтоплен новый медцентр
12 часов назад
В Севастополе растет заболеваемость COVID: сводка за сутки
За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировано 38 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводятся в сводке федерального оперштаба по ситуации с COVID-19 в России.