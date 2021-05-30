В Симферополе мужчина украл золото у собственной бабушки

В Симферополе задержали мужчину, подозреваемого в краже ювелирных изделий у собственной бабушки, сообщили в пресс-службе МВД России по Крыму.

Отмечается, что в полицию обратилась 64-летняя местная жительница.

«Женщина рассказала, что еще в 2020 году ее родной внук, который в тот момент проживал вместе с ней, похитил из шкатулки золотую цепочку с иконкой, подвеску и четыре золотых кольца, на общую сумму около 400 тысяч рублей. Также заявительница уточнила, что в полицию в тот момент не обращалась, так как надеялась, что внук исправится и вернет украденное», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что полицейские задержали 26-летнего внука женщины.

«Правонарушитель уже привлекался к уголовной ответственности за открытое хищение алкогольного напитка из магазина. От задержанного получены признательные показания. С его слов, похищенное у бабушки золото он сразу сдал в ломбард, а полученные деньги прогулял», – сказано в сообщении.

Отмечается, что у задержанного изъяли договор комиссии, выданный в ломбарде на сданное имущество.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса России (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

«Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – заключили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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