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В Крыму ужесточили контроль за предоставлением услуг на пляжах

10:20 воскресенье, 30 мая 2021
В Крыму ужесточили контроль за предоставлением услуг на пляжах

фото © pixabay.com

На крымских пляжах, используемых на основании договоров о благоустройстве, не допустимы размещения нестационарных объектов, предназначенных для предоставления гостиничных услуг, а также предоставление услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания.

Соответствующие изменения внесены в постановление Совета министров РК «О некоторых вопросах благоустройства пляжей».

«Согласно изменениям, на пляжах, используемых на основании договоров о благоустройстве, не допустимы размещения нестационарных объектов, предназначенных для предоставления гостиничных услуг, а также предоставление услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания», — говорится в сообщении минкурортов Крыма.

Уточняются виды нестационарных объектов, которые могут быть размещены на пляже. Это элементы благоустройства территории, в том числе теневые навесы, кабинки для переодевания, душевые кабинки, туалеты, питьевые фонтанчики и другое оборудование. А также приспособления, обеспечивающие передвижение маломобильных групп населения, пункты проката инвентаря, медицинские пункты первой помощи, детские игровые и спортивные площадки. Кроме того, допускается размещение спасательных станций и постов.

Органам местного самоуправления рекомендовано до 1 июля 2021 года привести муниципальные правовые акты в соответствие с изменениями, внесенными в постановление.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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