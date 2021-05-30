Курортный сезон
Развитие сюжета: Туристы стали чаще жаловаться на отмену крымскими отелями раннего бронирования номеров ● Туристка описала отдых в Крыму фразой «прошлый век» ● Севастополь планирует принять 600 тысяч туристов в этом году ● Астролог рекомендовал курортникам быть осторожными в Крыму ● Московская чиновница назвала отвратительным свой VIP-отдых в Крыму
В Крыму ужесточили контроль за предоставлением услуг на пляжах
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На крымских пляжах, используемых на основании договоров о благоустройстве, не допустимы размещения нестационарных объектов, предназначенных для предоставления гостиничных услуг, а также предоставление услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания.
Соответствующие изменения внесены в постановление Совета министров РК «О некоторых вопросах благоустройства пляжей».
«Согласно изменениям, на пляжах, используемых на основании договоров о благоустройстве, не допустимы размещения нестационарных объектов, предназначенных для предоставления гостиничных услуг, а также предоставление услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания», — говорится в сообщении минкурортов Крыма.
Уточняются виды нестационарных объектов, которые могут быть размещены на пляже. Это элементы благоустройства территории, в том числе теневые навесы, кабинки для переодевания, душевые кабинки, туалеты, питьевые фонтанчики и другое оборудование. А также приспособления, обеспечивающие передвижение маломобильных групп населения, пункты проката инвентаря, медицинские пункты первой помощи, детские игровые и спортивные площадки. Кроме того, допускается размещение спасательных станций и постов.
Органам местного самоуправления рекомендовано до 1 июля 2021 года привести муниципальные правовые акты в соответствие с изменениями, внесенными в постановление.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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