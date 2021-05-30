Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе растет заболеваемость COVID: сводка за сутки ● Поликлиника в Севастополе забита людьми из-за тестов на COVID ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Крыму продлили ограничения на работу развлекательных заведений ● Сводка о новых заражениях в Крыму
В Крыму снова растет число новых заражений
фото © www.inform.kz
За 29 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 65 выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за границы.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4971 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 39 человек, выздоровевших за весь период – 40 448 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Поликлиника в Севастополе забита людьми из-за тестов на COVID. Необходимость срочно сдать мазок уезжающим в летний лагерь детям создала пробку в детской поликлинике на улице Юмашева в Севастополе.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 28 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 96 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 27 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 92 случая коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Крымчан настойчиво просят не заниматься самолечением коронавируса. Министерство здравоохранения Республики Крым призывает жителей полуострова не затягивать с обращением к врачу при первых симптомах коронавирусной инфекции и не заниматься самолечением.
В Крыму прервано железнодорожное сообщение с Севастополем
В Крыму частично приостановлено железнодорожное сообщение между Симферополем и Севастополем.
В Крыму снова растет число новых заражений
За 29 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
На Крымском мосту произошла погоня со стрельбой
Сотрудники МВД вынуждены были открыть огонь по колесам автомобиля, на котором от преследования пытался скрыться пьяный житель Краснодарского края.
27 мая
В Симферополе подтоплен новый медцентр
15 часов назад
Прорывы водопроводов Симферополя: «Чем дальше, тем больше аварий»
В Симферополе в ночь на 28 мая прорвало трубу, из-за чего без холодного водоснабжения остались несколько улиц. Этот трубопровод уложен лишь в 2015 году и сделан из «суперсовременного стеклопластика», причем для ремонта нужно привлекать производителя и подрядчика со специальным оборудованием.