В Крыму снова растет число новых заражений

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За 29 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 65 выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4971 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 39 человек, выздоровевших за весь период – 40 448 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Сводка о новых заражениях в Крыму. За 28 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 96 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 27 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 92 случая коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Крымчан настойчиво просят не заниматься самолечением коронавируса. Министерство здравоохранения Республики Крым призывает жителей полуострова не затягивать с обращением к врачу при первых симптомах коронавирусной инфекции и не заниматься самолечением.