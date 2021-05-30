Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +22
море +17

Коронавирус в Крыму

В Крыму снова растет число новых заражений

09:58 воскресенье, 30 мая 2021
В Крыму снова растет число новых заражений

фото © www.inform.kz

За 29 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 65 выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4971 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 39 человек, выздоровевших за весь период – 40 448 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Поликлиника в Севастополе забита людьми из-за тестов на COVID. Необходимость срочно сдать мазок уезжающим в летний лагерь детям создала пробку в детской поликлинике на улице Юмашева в Севастополе.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 28 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 96 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 27 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 92 случая коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Крымчан настойчиво просят не заниматься самолечением коронавируса. Министерство здравоохранения Республики Крым призывает жителей полуострова не затягивать с обращением к врачу при первых симптомах коронавирусной инфекции и не заниматься самолечением.

Власть
В Крыму прервано железнодорожное сообщение с Севастополем

В Крыму прервано железнодорожное сообщение с Севастополем

В Крыму частично приостановлено железнодорожное сообщение между Симферополем и Севастополем.

Коронавирус в Крыму
В Крыму снова растет число новых заражений

В Крыму снова растет число новых заражений

За 29 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Водный кризис
Прорывы водопроводов Симферополя: «Чем дальше, тем больше аварий»

Прорывы водопроводов Симферополя: «Чем дальше, тем больше аварий»

В Симферополе в ночь на 28 мая прорвало трубу, из-за чего без холодного водоснабжения остались несколько улиц. Этот трубопровод уложен лишь в 2015 году и сделан из «суперсовременного стеклопластика», причем для ремонта нужно привлекать производителя и подрядчика со специальным оборудованием.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации