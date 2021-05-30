В Крыму прервано железнодорожное сообщение с Севастополем

фото © Новости Крыма

В Крыму частично приостановлено железнодорожное сообщение между Симферополем и Севастополем.

Об этом сообщили очевидцы.

«В районе станции «Бахчисарай» из-за ремонтных работ на путях остановлено движение поездов и пригородных электричек», - сообщили очевидцы.

Уточняется, что ориентированное время восстановления железнодорожного сообщения неизвестно. По предварительным данным, причина остановки движения - повреждение дорожного полотна из-за ливня, который прошел вчера в Симферополе и Бахчисарайском районе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Вылет самолета из Москвы в Симферополь задерживается из-за сообщения о бомбе. Рейс Москва-Симферополь задержали в аэропорту Шереметьево из-за сообщения о минировании борта.

Перевозчик поднял цены на поездку в «Комете» от Севастополя до Ялты. Оператор перевозок пассажиров на катерах «Комета» поднял цены на проезд по маршруту Севастополь – Ялта.

Власти рассказали где в Ялте будут ездить новые автобусы. Новые автобусы со следующей недели выйдут на три городских маршрута в Ялте, об этом сообщили в пресс-службе ялтинской администрации.

«Чтобы не взорвали террористы»: вдоль трассы «Таврида» в Крыму не будет деревьев. Лесополосу вдоль трассы «Таврида» высаживать не будут.