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Власть

В Крыму прервано железнодорожное сообщение с Севастополем

11:36 воскресенье, 30 мая 2021
В Крыму прервано железнодорожное сообщение с Севастополем

фото © Новости Крыма

В Крыму частично приостановлено железнодорожное сообщение между Симферополем и Севастополем.

Об этом сообщили очевидцы.

«В районе станции «Бахчисарай» из-за ремонтных работ на путях остановлено движение поездов и пригородных электричек», - сообщили очевидцы.

Уточняется, что ориентированное время восстановления железнодорожного сообщения неизвестно. По предварительным данным, причина остановки движения - повреждение дорожного полотна из-за ливня, который прошел вчера в Симферополе и Бахчисарайском районе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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