Власть
В Крыму прервано железнодорожное сообщение с Севастополем
фото © Новости Крыма
В Крыму частично приостановлено железнодорожное сообщение между Симферополем и Севастополем.
Об этом сообщили очевидцы.
«В районе станции «Бахчисарай» из-за ремонтных работ на путях остановлено движение поездов и пригородных электричек», - сообщили очевидцы.
Уточняется, что ориентированное время восстановления железнодорожного сообщения неизвестно. По предварительным данным, причина остановки движения - повреждение дорожного полотна из-за ливня, который прошел вчера в Симферополе и Бахчисарайском районе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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