Власть
В Крыму почти сорвана программа модернизации больниц
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Две трети крымских учреждений здравоохранения, подлежащих модернизации в рамках ведомственной целевой программы в этом году, находятся в зоне высокого риска срыва сроков работ.
Об этом сообщил министр строительства и архитектуры Михаил Храмов на совещания о реализации инфраструктурных проектов в республике.
«Я лично объехал десять муниципалитетов, это больше десятка больниц. На двух третях объектов есть высокие риски. На некоторых больницах строительно-монтажные работы вообще не начаты – это Старый Крым, Бахчисарайский район, Керчь, Ленинский район… К сожалению, предварительные итоги, мягко говоря, неутешительные. Отмечаю высокие риски реализации данной программы в текущем году», – сказал глава Минстроя Крыма.
По словам Храмова, Минстрой совместно с Минздравом разрабатывают предложения по улучшению эффективности выполнения программы. Они будут представлены руководству республики в середине июня.
«Готовим предложения о снятии лимитов с тех объектов, где, на наш взгляд, заложены излишние лимиты, где подрядчик не едет. Готовим предложения о расторжении контрактов с нерадивыми подрядчиками, предложения о перераспределении лимитов на те объекты, где в высокой степени готовности проектно-сметная документация, но отсутствуют лимиты строительно-монтажных работ», – уточнил он.
Глава РК Сергей Аксенов призвал ответственных лиц активизировать работу по выполнению программы в самое ближайшее время.
«Задача – реализовать программу в размере ста процентов в этом году, другой задачи не будет», – подчеркнул руководитель региона.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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