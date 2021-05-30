В Крыму 18 лагерей стали участниками программы детского кешбэка

В Республике Крым 18 детских оздоровительных лагерей и центров отдыха приняли участие в программе детского кешбэка, которая стартовала в ночь с 24 на 25 мая.

Свои предложения крымские участники представили на специальном сайте, созданном Ростуризмом и собравшем все предложения об участниках льготной туристической программы.

Большая часть лагерей-участников программы располагается на западном побережье Крыма – в Евпатории, Саках и Раздольненском районе. На втором месте – детские центры на Южном берегу Крыма. Стоимость путевки в вариантах с кешбэком варьируется от 20 до 86 тысяч рублей за смену.

Как отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, программа детского кешбэка работает только три дня, поэтому список участников еще будет пополняться.

«На текущий момент к программе присоединилось уже около 1300 лагерей, включая предложения туроператоров и агрегаторов, которые также продают путевки в большое количество детских лагерей, - отметила Догузова. – За первые три дня работы Программы детского кешбэка родители уже купили 21 тысячу путевок для своих детей. Интерес к программе большой – первая путевка была куплена на первых минутах старта продаж».

На данный момент общая стоимость приобретенных по программе детского кешбэка путевок составляет около 700 миллионов рублей, средняя стоимость путевки по итогам первых трех дней составила 33 тысячи рублей.

«Мы очень рады, что благодаря программе родители смогут существенно сэкономить, и у многих семей этим летом появилась возможность впервые отправить в лагерь всех своих детей, и даже не на одну смену», - подчеркнула глава Ростуризма, напомнив, что программа будет действовать до конца лета.

Программа детского туристического кешбэка была запущена в ночь с 24 на 25 мая. В соответствии с ее условиями родители могут до 31 августа включительно купить путевку в один из детских центров отдыха, участвующих в программе, тогда они смогут получить 50% стоимости путевки обратно (но не более 20 тысяч рублей – ред.).

Действие программы распространяется на смены, которые пройдут вплоть до 15 сентября. При этом те родители, кто приобрел путевки на детский отдых до старта программы, смогут с 15 июня через портал госуслуг подать заявку на возмещение части стоимости путевки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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