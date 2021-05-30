Симферопольцы могут дешево выкупить участки городской земли

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Владельцы недвижимости, расположенной на муниципальной земле в столице Крыма, смогут выкупить ее по цене существенно ниже кадастровой стоимости в случае, если будет выполнен ряд условий.

Соответствующие изменения были приняты симферопольскими депутатами на сессии городского совета, сообщили в пресс-службе администрации города.

Речь идет о продаже земельных участков людям, у которых на этих участках располагаются находящиеся в собственности строения. Так, выкупить у города земельный участок с разрешенным использованием под ИЖС или ведение личного подсобного хозяйства собственник расположенного на участке жилого дома, оформленного в его собственность, сможет за 5% от кадастровой стоимости участка. Главное условие – вид разрешенного использования земли должен соответствовать требованиям, прописанным во временных правилах землепользования и застройки территории (ПЗЗ – ред.). Если участок располагается на территории, на которую ПЗЗ не распространяются, он должен соответствовать условиям, прописанным в генплане муниципального образования.

Земельный участок с иным видом разрешенного использования можно будет выкупить за 20% кадастровой стоимости, если он находится в праве постоянного пользования или праве аренды, возникшей в соответствии с республиканским законодательством. Кроме того участок по виду разрешенного использования также должен соответствовать временным ПЗЗ или генплану, на самом участке должны располагаться объекты капитального строительства, оформленные в собственность. Вместе с тем за участком не должно числиться нарушений законодательства при его использовании.

Если выкупить участок хотят иностранные граждане или иностранные юридические лица, он также не должен находиться на приграничных территориях, на которые распространяется запрет на владение для иностранцев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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