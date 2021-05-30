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Бизнес

Российская певица намерена купить крымский отель Софии Ротару

18:25 воскресенье, 30 мая 2021
Российская певица намерена купить крымский отель Софии Ротару

фото © kp.ru

София Ротару пару лет назад выставила на продажу свой отель «Вилла София», который расположен в Ялте.

О своем намерении стать владелицей шикарной гостиницы заявила певица Слава.

Недвижимость в Крыму именитая певица изначально планировала продать за 25 миллионов евро. Сейчас она готова уступить свое бизнес-детище за 23 миллиона.

Певице Славе приглянулась фешенебельная гостиница в Ялте, принадлежащая Софии Михайловне.

Исполнительница хита «Одиночество — сволочь» объясняет, что планирует разжиться нужной суммой денег в концу горячего летнего сезона.

«Таких сумасшедших денег у меня пока нет. Я думаю, что после летнего сезона смогу себе позволить», — заявила Анастасия Сланевская (настоящее имя певицы Славы) в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Исполнительница предпочитает вкладывать средства в недвижимость, объясняя это тем, что имеет особенное чутье, позволяющее ей приобретать квадратные метры, которые непременно возрастут в цене.

Ранее певица купила седьмую по счету квартиру в центре Москве за сто миллионов рублей.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе зафиксировано снижение цен на бензин. В Симферополе наблюдается снижение цен на отдельные виды топлива.

Ценник на квартиры в Крыму превысил миллиард рублей. Спрос на недвижимость в Крыму за год вырос в 1,5 раза. А ценник на некоторые квартиры превысили 1 млрд рублей.

В Севастополе подскочила даже цена комнат. В Севастополе стоимость комнат с начала января выросла почти на 16%. При этом в среднем по России цена на такой вид недвижимости подвысилась на 5%.

В Крыму производство мяса сократилось на 10 процентов. В I квартале 2021 объемы производства сельскохозяйственной продукции в оккупированном Крыму сократились на 7,7%, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Крымстат.

Бизнес
Российская певица намерена купить крымский отель Софии Ротару

Российская певица намерена купить крымский отель Софии Ротару

София Ротару пару лет назад выставила на продажу свой отель «Вилла София», который расположен в Ялте.

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