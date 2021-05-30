Российская певица намерена купить крымский отель Софии Ротару

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София Ротару пару лет назад выставила на продажу свой отель «Вилла София», который расположен в Ялте.

О своем намерении стать владелицей шикарной гостиницы заявила певица Слава.

Недвижимость в Крыму именитая певица изначально планировала продать за 25 миллионов евро. Сейчас она готова уступить свое бизнес-детище за 23 миллиона.

Певице Славе приглянулась фешенебельная гостиница в Ялте, принадлежащая Софии Михайловне.

Исполнительница хита «Одиночество — сволочь» объясняет, что планирует разжиться нужной суммой денег в концу горячего летнего сезона.

«Таких сумасшедших денег у меня пока нет. Я думаю, что после летнего сезона смогу себе позволить», — заявила Анастасия Сланевская (настоящее имя певицы Славы) в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Исполнительница предпочитает вкладывать средства в недвижимость, объясняя это тем, что имеет особенное чутье, позволяющее ей приобретать квадратные метры, которые непременно возрастут в цене.

Ранее певица купила седьмую по счету квартиру в центре Москве за сто миллионов рублей.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе зафиксировано снижение цен на бензин. В Симферополе наблюдается снижение цен на отдельные виды топлива.

Ценник на квартиры в Крыму превысил миллиард рублей. Спрос на недвижимость в Крыму за год вырос в 1,5 раза. А ценник на некоторые квартиры превысили 1 млрд рублей.

В Севастополе подскочила даже цена комнат. В Севастополе стоимость комнат с начала января выросла почти на 16%. При этом в среднем по России цена на такой вид недвижимости подвысилась на 5%.

В Крыму производство мяса сократилось на 10 процентов. В I квартале 2021 объемы производства сельскохозяйственной продукции в оккупированном Крыму сократились на 7,7%, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Крымстат.