Водный кризис
Развитие сюжета: Новое озеро появилось в Симферополе из-за порыва водопровода ● Ялта отдаст свою воду Алуште ● Аксенов снова демонстрирует безудержный оптимизм и обещает прорвать все блокады ● В Минстрое России хотят провести аудит сетей водоснабжения в Крыму ● В Крыму приостановливают работу скважин из-за мутной воды
Прорывы водопроводов Симферополя: «Чем дальше, тем больше аварий»
фото © Новости Крыма
В Симферополе в ночь на 28 мая прорвало трубу, из-за чего без холодного водоснабжения остались несколько улиц. Этот трубопровод уложен лишь в 2015 году и сделан из «суперсовременного стеклопластика», причем для ремонта нужно привлекать производителя и подрядчика со специальным оборудованием.
Вечером того же дня случилась еще одна авария на сетях холодного водоснабжения Симферополя: на сей раз без воды остались жители ряда улиц и микрорайона Фонтаны. В городе с осени прошлого года действуют ограниченные графики подачи воды, вызванные засухой.
Экс-депутат Симферопольского горсовета Степан Кискин высказал мнение, что власти уделяют недостаточно внимания водным сетям крымской столицы.
– Наши чиновники проблемы с сетями не решают, они только информируют нас о местах аварий. Уже семь лет идут эти прорывы. В последнее время каждый день в каком-нибудь районе города Симферополя обязательно возникает аварийная ситуация. Я так понимаю, руководство «Воды Крыма» этой проблемой практически не занималось – они только в пожарном режиме реагируют. Им это не надо, только кивают друг на друга: Симферополь на «Воду Крыма», а те еще на кого-то – но ничего не двигается. Двигалось бы, если бы они готовились, принимали бы планы, финансирование бы обеспечили. Если не хватает своих денег, они могли бы выйти на Совет министров Крыма и так далее, однако этим никто не занимается. Все на авось. И при том же жилищном строительстве проблемы с водой не учитываются.
Активист из Симферополя Алексей Ефремов уверен, что в дальнейшем аварий на сетях водоснабжения будет только больше.
– Воду и так отключают ночью, напор маленький. Многие не могут насладиться этими услугами по полной. Что бы власти ни говорили, проблемы ощущаются. Регулярно раз в месяц в любом районе города бывают какие-то отключения: то ли это аварии, то ли какие-то профилактические работы. Водоснабжение оставляет желать лучшего. Не надо к гадалке ходить: чем дальше, тем больше будет аварий, потому что все изношено, все построено очень давно. Коммунальщики лишь латают дыры, и очень обидно, что воду тратят впустую, вместо того чтобы заняться капитальным ремонтом. Такое ощущение, что власти все это время занимались популизмом – бурением скважин новых или еще чем-то.
В апреле власти России заявили, что Севастополь и Крым получили 3,3 миллиарда рублей дополнительно на решение проблем с водоснабжением. Как заявил тогда заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, субсидия будет направлена на «геологоразведку и ремонт трубопроводов». Так, в рамках этой суммы планировалось отремонтировать 61 километр трубопроводов в Севастополе и Симферопольском районе.
Впрочем, бывший вице-мэр Симферополя и экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Николай Порицкий, который занимал эту должность в 2010-2011 годах, полагает, что озвученных российским правительством планов недостаточно.
По оценке Николая Порицкого, степень изношенности сетей водоснабжения полуострова может составлять до 70-80%. Как утверждает бывший крымский чиновник, вопрос их модернизации специалисты неоднократно поднимали перед руководством Крыма в прошлые годы, однако оно по большей части игнорировало эти проблемы.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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