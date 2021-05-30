Прорывы водопроводов Симферополя: «Чем дальше, тем больше аварий»

фото © Новости Крыма

В Симферополе в ночь на 28 мая прорвало трубу, из-за чего без холодного водоснабжения остались несколько улиц. Этот трубопровод уложен лишь в 2015 году и сделан из «суперсовременного стеклопластика», причем для ремонта нужно привлекать производителя и подрядчика со специальным оборудованием.

Вечером того же дня случилась еще одна авария на сетях холодного водоснабжения Симферополя: на сей раз без воды остались жители ряда улиц и микрорайона Фонтаны. В городе с осени прошлого года действуют ограниченные графики подачи воды, вызванные засухой.

Экс-депутат Симферопольского горсовета Степан Кискин высказал мнение, что власти уделяют недостаточно внимания водным сетям крымской столицы.

– Наши чиновники проблемы с сетями не решают, они только информируют нас о местах аварий. Уже семь лет идут эти прорывы. В последнее время каждый день в каком-нибудь районе города Симферополя обязательно возникает аварийная ситуация. Я так понимаю, руководство «Воды Крыма» этой проблемой практически не занималось – они только в пожарном режиме реагируют. Им это не надо, только кивают друг на друга: Симферополь на «Воду Крыма», а те еще на кого-то – но ничего не двигается. Двигалось бы, если бы они готовились, принимали бы планы, финансирование бы обеспечили. Если не хватает своих денег, они могли бы выйти на Совет министров Крыма и так далее, однако этим никто не занимается. Все на авось. И при том же жилищном строительстве проблемы с водой не учитываются.

Активист из Симферополя Алексей Ефремов уверен, что в дальнейшем аварий на сетях водоснабжения будет только больше.

– Воду и так отключают ночью, напор маленький. Многие не могут насладиться этими услугами по полной. Что бы власти ни говорили, проблемы ощущаются. Регулярно раз в месяц в любом районе города бывают какие-то отключения: то ли это аварии, то ли какие-то профилактические работы. Водоснабжение оставляет желать лучшего. Не надо к гадалке ходить: чем дальше, тем больше будет аварий, потому что все изношено, все построено очень давно. Коммунальщики лишь латают дыры, и очень обидно, что воду тратят впустую, вместо того чтобы заняться капитальным ремонтом. Такое ощущение, что власти все это время занимались популизмом – бурением скважин новых или еще чем-то.

В апреле власти России заявили, что Севастополь и Крым получили 3,3 миллиарда рублей дополнительно на решение проблем с водоснабжением. Как заявил тогда заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, субсидия будет направлена на «геологоразведку и ремонт трубопроводов». Так, в рамках этой суммы планировалось отремонтировать 61 километр трубопроводов в Севастополе и Симферопольском районе.

Впрочем, бывший вице-мэр Симферополя и экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Николай Порицкий, который занимал эту должность в 2010-2011 годах, полагает, что озвученных российским правительством планов недостаточно.

По оценке Николая Порицкого, степень изношенности сетей водоснабжения полуострова может составлять до 70-80%. Как утверждает бывший крымский чиновник, вопрос их модернизации специалисты неоднократно поднимали перед руководством Крыма в прошлые годы, однако оно по большей части игнорировало эти проблемы.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе дорога провалилась вместе с автомобилем после ливня. В Симферополе после прошедшего ливня на проспекте Александра Суворова провалился участок дороги вместе со стоявшим на нем автомобилем.

Ремонт никому не нужного здания в Симферополе обойдется в 322 млн рублей. Речь идет о бывшем институте минеральных ресурсов в центре города.

В Гурзуфе пообещали увеличить вместимость пляжей. Формирование пляжных карт в ялтинском поселке Гурзуф завершится к 1 июня.

Севастопольцы выселили скандальный кабак из своего дома. Кабак — иным словом «Трофей» назвать сложно, — более двух лет существовавший на первом этаже многоквартирного дома № 44 на проспекте Победы в Севастополе, съезжает.