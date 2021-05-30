Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 30 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 30 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный ливень), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 20, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 19, ночью около 17 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 80 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью около 17 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью около 16 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 93 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 24, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 90 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 15 до 23, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-западный 18 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 90 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 15, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 16 до 20 градусов тепла. По городам: в Алуште - 17, в Евпатории - 17, на мысе Казантип в Азовском море - 20, в Керчи - 20, в Николаевке - 18, в Севастополе - 17, в Судаке - 17, на Тарханкуте - 17, в Феодосии - 18, в Ялте - 16 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 16, в Египте - 27, на Кипре - 22, в Одессе - 16, в Сочи - 18, в Турции - 21, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

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