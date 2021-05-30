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Общество

Потоп в Симферополе глазами очевидцев: лучшее видео

17:48 воскресенье, 30 мая 2021
Потоп в Симферополе глазами очевидцев: лучшее видео

фото © Новости Крыма

В крымской столице продолжают подсчитывать ущерб, причиненный непогодой.

Днем в субботу над Симферополем выпала почти месячная норма осадков.

Потоки воды вымывали грунт и выворачивали пласты асфальта, падали деревья, затапливало цокольные и верхние этажи, затопило подземные переходы, торговый центр, аэропорт и медцентр, а по привокзальной площади люди шли по пояс в воде. На улице Ракетная вышедший из берегов Салгир подтопил частный сектор. На улице Суворова автомобиль провалился в промоину. Ливневая канализация не справилась с сильным ливнем, а местами ливневки и вовсе были забиты грязью доверху.

Пользователи в соцсетях продолжают делиться видео. Мы собрали самые интересные ролики симферопольцев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Гроза в Симферополе повалила деревья и превратила улицы в реки. Непродолжительная, но сильная гроза обрушилась на Симферополь. Непогода повалила несколько деревьев и стала причиной затопления целых микрорайонов. Легковые автомобили уходили под воду наполовину.

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