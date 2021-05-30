Общество
Потоп в Симферополе глазами очевидцев: лучшее видео
фото © Новости Крыма
В крымской столице продолжают подсчитывать ущерб, причиненный непогодой.
Днем в субботу над Симферополем выпала почти месячная норма осадков.
Потоки воды вымывали грунт и выворачивали пласты асфальта, падали деревья, затапливало цокольные и верхние этажи, затопило подземные переходы, торговый центр, аэропорт и медцентр, а по привокзальной площади люди шли по пояс в воде. На улице Ракетная вышедший из берегов Салгир подтопил частный сектор. На улице Суворова автомобиль провалился в промоину. Ливневая канализация не справилась с сильным ливнем, а местами ливневки и вовсе были забиты грязью доверху.
Пользователи в соцсетях продолжают делиться видео. Мы собрали самые интересные ролики симферопольцев.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Гроза в Симферополе повалила деревья и превратила улицы в реки. Непродолжительная, но сильная гроза обрушилась на Симферополь. Непогода повалила несколько деревьев и стала причиной затопления целых микрорайонов. Легковые автомобили уходили под воду наполовину.
Когда прогреется вода в Черном море у берегов Крыма. В начале лета не стоит ожидать резкого потепления морской воды у берегов Крыма.
Прогноз погоды в Крыму на субботу 29 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 29 мая.
Ливни и крупный град: в Крыму объявили штормовое предупреждение. В ближайшие выходные в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер.
Российская певица намерена купить крымский отель Софии Ротару
София Ротару пару лет назад выставила на продажу свой отель «Вилла София», который расположен в Ялте.
Звезды предрекли крымчанам время X
В ближайшие дни велика сила эмоционального воображения, которая может увести от реальности не только влюбленных, но и мистиков, настроенных на астральные контакты и психологические практики.
Потоп в Симферополе глазами очевидцев: лучшее видео
В крымской столице продолжают подсчитывать ущерб, причиненный непогодой.
На Крымском мосту произошла погоня со стрельбой
Сотрудники МВД вынуждены были открыть огонь по колесам автомобиля, на котором от преследования пытался скрыться пьяный житель Краснодарского края.
27 мая
В Симферополе подтоплен новый медцентр
21 час назад
Какой сегодня праздник 30 мая фото
Сегодня, 30 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.