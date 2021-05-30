Власть
Новые автобусы выйдут с 1 июня еще на четыре ялтинских маршрута
Победители конкурса пассажирских перевозок в Ялте выпустят новые автобусы еще на четыре маршрута с 1 июня.
Готовность машин к выходу на линию и наличие на них необходимого оборудования проверила комиссия с участием представителей администрации города, местных депутатов и общественности.
«Фирмы-перевозчики «Ялтабус» и «Ялтатрансавто» готовы с 1 июня выпустить транспортные средства на маршруты №133 (бывший №30) Водопад – Автовокзал, №138 (38) Симеиз (кольцо) – Оползневое – Голубой залив – Парковое – Симеиз (кольцо), №14 Сквер Юбилейный – ул. Мухина и №109 Ялта (Сквер Юбилейный) – Массандра (ул. Винодела Егорова)», – уточнил начальник отдела по вопросам промышленности, транспорта и связи администрации Ялты Игорь Чулевич.
Он обратил внимание, что согласно условиям конкурса, возраст транспортных средств не должен превышать семилетний рубеж, а кроме того, машины необходимо оборудовать системами ГЛОНАСС, АСОП, кондиционирования, и в рейсы будут выпускаться только те, которые отвечают всем условиям муниципального контракта.
«Всего комиссия осмотрела 12 транспортных средств, и все они соответствуют требованиям», – добавил Чулевич.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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