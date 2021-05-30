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Власть

Крыша аэропорта Симферополя потекла по всем щелям

19:43 воскресенье, 30 мая 2021
Крыша аэропорта Симферополя потекла по всем щелям

фото © Википедия

Ультрасовременное здание спасали по старинке – подставляли ведра и тазики, пытаясь уберечь от протечек.

Дождь, обрушившийся на Крым 29.05.21 сосредоточил всю силу на Симферополе и окрестностях. Одним из пострадавших объектов оказался симферопольский аэропорт.

На видео, которое снял очевидец, видно, что сплошь залит верхний этаж – рабочие подручными средствами пытаются убрать прибывающую воду.

Напомним, что архитекторами крымской воздушной гавани выступило южнокорейское дизайнерского агентство.

По какой причине крыша аэропорта протекла – брак или недочет – предстоит выяснить специалистам.

В тексте использованы материалы: Аргументы недели

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Крыша аэропорта Симферополя потекла по всем щелям

Крыша аэропорта Симферополя потекла по всем щелям видео

Ультрасовременное здание спасали по старинке – подставляли ведра и тазики, пытаясь уберечь от протечек.

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