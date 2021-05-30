Крыша аэропорта Симферополя потекла по всем щелям

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Ультрасовременное здание спасали по старинке – подставляли ведра и тазики, пытаясь уберечь от протечек.

Дождь, обрушившийся на Крым 29.05.21 сосредоточил всю силу на Симферополе и окрестностях. Одним из пострадавших объектов оказался симферопольский аэропорт.

На видео, которое снял очевидец, видно, что сплошь залит верхний этаж – рабочие подручными средствами пытаются убрать прибывающую воду.

Напомним, что архитекторами крымской воздушной гавани выступило южнокорейское дизайнерского агентство.

По какой причине крыша аэропорта протекла – брак или недочет – предстоит выяснить специалистам.

В тексте использованы материалы: Аргументы недели

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В Крыму прервано железнодорожное сообщение с Севастополем. В Крыму частично приостановлено железнодорожное сообщение между Симферополем и Севастополем.

«Белавиа» не будет летать в Крым. «Политического признания» Крыма как территории России недостаточно для того, чтобы «Белавиа» начали совершать полеты на полуостров.

Вылет самолета из Москвы в Симферополь задерживается из-за сообщения о бомбе. Рейс Москва-Симферополь задержали в аэропорту Шереметьево из-за сообщения о минировании борта.

Перевозчик поднял цены на поездку в «Комете» от Севастополя до Ялты. Оператор перевозок пассажиров на катерах «Комета» поднял цены на проезд по маршруту Севастополь – Ялта.