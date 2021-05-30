Власть
Крыша аэропорта Симферополя потекла по всем щелям
фото © Википедия
Ультрасовременное здание спасали по старинке – подставляли ведра и тазики, пытаясь уберечь от протечек.
Дождь, обрушившийся на Крым 29.05.21 сосредоточил всю силу на Симферополе и окрестностях. Одним из пострадавших объектов оказался симферопольский аэропорт.
На видео, которое снял очевидец, видно, что сплошь залит верхний этаж – рабочие подручными средствами пытаются убрать прибывающую воду.
Напомним, что архитекторами крымской воздушной гавани выступило южнокорейское дизайнерского агентство.
По какой причине крыша аэропорта протекла – брак или недочет – предстоит выяснить специалистам.
В тексте использованы материалы: Аргументы недели
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму прервано железнодорожное сообщение с Севастополем. В Крыму частично приостановлено железнодорожное сообщение между Симферополем и Севастополем.
«Белавиа» не будет летать в Крым. «Политического признания» Крыма как территории России недостаточно для того, чтобы «Белавиа» начали совершать полеты на полуостров.
Вылет самолета из Москвы в Симферополь задерживается из-за сообщения о бомбе. Рейс Москва-Симферополь задержали в аэропорту Шереметьево из-за сообщения о минировании борта.
Перевозчик поднял цены на поездку в «Комете» от Севастополя до Ялты. Оператор перевозок пассажиров на катерах «Комета» поднял цены на проезд по маршруту Севастополь – Ялта.
Крыша аэропорта Симферополя потекла по всем щелям видео
Ультрасовременное здание спасали по старинке – подставляли ведра и тазики, пытаясь уберечь от протечек.
Российская певица намерена купить крымский отель Софии Ротару
София Ротару пару лет назад выставила на продажу свой отель «Вилла София», который расположен в Ялте.
Дожди будут заливать Крым еще неделю
Гидрометцентр прогнозирует грозы в ближайшие дни, а погодные сайты обещают непогоду вплоть до 11 июня.
На Крымском мосту произошла погоня со стрельбой
Сотрудники МВД вынуждены были открыть огонь по колесам автомобиля, на котором от преследования пытался скрыться пьяный житель Краснодарского края.
27 мая
В Симферополе подтоплен новый медцентр
24 часа назад
«Белавиа» не будет летать в Крым
«Политического признания» Крыма как территории России недостаточно для того, чтобы «Белавиа» начали совершать полеты на полуостров.