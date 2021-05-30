Общество
Какой сегодня праздник 30 мая
фото © pixabay.com
Сегодня, 30 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Католическая Троица
С 14 века праздником Троицы (Trinity Sunday) в Католической Церкви стало называться первое воскресенье после Пятидесятницы, в отличие от православной традиции, где празднование Пятидесятницы (Сошествия Святого Духа) и дня Святой Троицы совмещено.
Сегодняшний праздник посвящен прославлению Святой Троицы, литургические чтения и проповеди этого дня раскрывают христианское учение о троичности Бога.
Троица в христианских представлениях — Бог, сущность которого едина, но Его бытие есть личностное отношение трех ипостасей: Отца — безначального Первоначала, Сына — абсолютного Смысла, воплотившегося в Иисусе Христе, и Духа Святого — животворящего Начала. По католической доктрине, Третья ипостась исходит от Первой и Второй (по православной — от первой).
День химика
Фото enjoy-job.ru
День химика — профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности, который ведет свою историю с советских времен и отмечается в последнее воскресенье мая.
День химика был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года №3018-Х «О праздничных и памятных днях». После распада СССР традиция отмечать его в последнее воскресенье мая сохранилась не только в России, но и в ряде других стран постсоветского пространства.
Отмечаемый сегодня профессиональный праздник относится к числу не только самых известных и шумных мероприятий, но и обладает множеством традиций, которые каждое поколение не только сохраняет, но и приумножает. Например, каждый год День химика проводится под символом нового элемента таблицы Менделеева, а самому первому празднику был присвоен номер 1 — водород.
Евдокия Свистунья
Народный праздник «Евдокия Свистунья» отмечается 30 мая (по старому стилю - 17 мая). В православном церковном календаре это день памяти преподобной Евфросинии Московской. Другие названия праздника: «Евдокия», «Евфросинья», «Ондрон с дождем», «Звездочет». На Руси считалось, что Евдокия является заступницей от засух. Поэтому в этот день ей молились, чтобы Солнце не иссушило землю, чтобы дождей было вдосталь. Название «Свистунья» праздник получил из-за ветров, которые свистят в этот период.
Также сегодня, 30 мая, отмечают такие праздники:
- Международный день близнецов
- День Киева
- День окрошки
- Международный день феминизма
- День памяти преподобной Евфросинии Московской
- День cвятого Фердинанда Кастильского
- День образования государства Хорватия
- День памяти Жанны д'Арк
- День желтых от одуванчиков носов
- Всемирный день борьбы против астмы и аллергии
- День «Возьми дочку на работу» в ЮАР
- День отца (Vatertag) в Германии
- День поливания цветов (National Water a Flower Day) в США
- День Канарских островов
- День картофеля в Перу
Сегодня именины празднуют: Феофан, Андроник, Афанасий, Степан, Никифор, Адриан, Евдокия, Нектарий, Ефросиния (Евфросиния), Пальмира, Памфалон, Памфамир, Солохон, Юния (Иуния).
Что происходило 30 мая в прошлые годы
1416 - католической церковью сожжен чешский религиозный реформатор Иероним Пражский.
1431 - в Руане сожжена Жанна двЂ™Арк.
1498 - начало третьей экспедиции Христофора Колумба.
1593 - под Лондоном в стычке в трактире погиб английский поэт Кристофер Марло (есть версия, что на самом деле он сбежал и стал писать под именем «Вильям Шекспир»).
1814 - ссылка Наполеона на остров Эльба.
1871 - падение Парижской коммуны.
1879 - американский магнат Уильям Вандербильт объявил о плане создания крупнейшего в Нью-Йорке спортивного центра «Мэдисон-Сквер-Гарден».
1908 - состоялись первые в Великобритании международные состязания воздухоплавателей. С площадок Харлингэм-клуба в Фулхэме (Лондон) в небо поднялось 30 аэростатов, представлявших пять европейских стран.
1922 - в Вашингтоне председателем Верховного суда США Уильямом Говардом Тафтом (William Howard Taft) торжественно открыт Мемориал Линкольна.
1941 - захват Германией Крита.
1949 - в Германии, в советской оккупационной зоне, Народный конгресс принял новую конституцию (предусматривает создание народной палаты и палаты земель).
1950 - постановление ЦК ВКП(б) об укрупнении мелких колхозов.
1953 - СССР отказался от территориальных претензий к Турции, в частности на город Карс.
1959 - на острове Уайт (Англия) прошло первое испытание судна на воздушной подушке.
1962 - Бенни Гудмен в свое 53-летие со своим ансамблем дал первый из шести концертов в СССР. Впервые джазмены США выступают в СССР.
1969 - Западная Германия отказалась от политики немедленной демонстрации враждебного отношения к государствам, которые признают Восточную Германию.
1992 - в Киеве создана музыкальная группа «Грин Грей».
1994 - дебют телепрограммы «Час пик» Влада Листьева. Первая встреча прошла с Никитой Михалковым.
2000 - в день похорон украинского композитора Игоря Билозира, умершего от травм, полученных в драке с шовинистически настроенными людьми, на улице Львова вышло более 100 000 человек.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 30 мая. Какие праздники будут завтра?
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