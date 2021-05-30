Происшествия
К Земле приближается астероид размером с Эйфелеву башню
фото © NASA
Потенциально опасный астероид высотой с Эйфелеву башню пролетит вблизи Земли 1 июня, сообщают СМИ со ссылкой на информацию американского космического агентства NASA.
NASA включило данные об астероиде 2021 КТ1 в свою таблицу «потенциально опасных», сообщает украинская служба «Голоса Америки».
Астероид приблизится к Земле на расстояние 8,5 млн километров, сообщает издание The Sky. Его скорость составляет 18 км в секунду.
Расстояние его приближения является в девять раз большим, чем расстояние от Земли до Луны, а скорость, с которой он будет пролетать, в 20 раз превышает скорость пули, выпущенной из ружья, сообщает информресурс Newsweek.
NASA на данный момент отслеживает 26 тыс. астероидов и примерно 900 из них имеют ширину более километра.
Напомним, в декабре 2020 года японская капсула с образцами грунта, взятыми с астероида, успешно приземлилась рано утром в воскресенье в австралийской пустыне.
Ранее сообщалось, что ученые NASA нашли соленую воду под поверхностью карликовой планеты Церера.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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