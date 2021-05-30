Дожди будут заливать Крым еще неделю

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Гидрометцентр прогнозирует грозы в ближайшие дни, а погодные сайты обещают непогоду вплоть до 11 июня.

В Крыму продолжит бушевать стихия, накрывшая полуостров накануне. Об этом свидетельствую данные республиканского гидрометцентра, а также погодных сайтов.

Так, по информации местных синоптиков, грозы с ливнями, сильным ветром и градом ожидаются в последние дни мая, а также в начале июня. Данный прогноз распространяется на Симферополь, Ялту, Алушту, Евпаторию, Судак и Феодосию, а также их пригороды.

По данным сервиса Gismeteo, дожди будут идти в Симферополе вплоть до 11 июня. При этом 1, 5, 6 и 8 июня ожидаются сильные ливни и гроза.

Напомним, что ливень, выпавший на крымскую столицу в субботу, 29 мая, привел к беспрецедентному подтоплению торговых центров, аэропорта, нового медцентра и многих общественных пространств города. Вышедшая из берегов река Салгир затопила один из микрорайонов Симферополя.

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