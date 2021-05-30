Общество
Дожди будут заливать Крым еще неделю
фото © Новости Крыма
Гидрометцентр прогнозирует грозы в ближайшие дни, а погодные сайты обещают непогоду вплоть до 11 июня.
В Крыму продолжит бушевать стихия, накрывшая полуостров накануне. Об этом свидетельствую данные республиканского гидрометцентра, а также погодных сайтов.
Так, по информации местных синоптиков, грозы с ливнями, сильным ветром и градом ожидаются в последние дни мая, а также в начале июня. Данный прогноз распространяется на Симферополь, Ялту, Алушту, Евпаторию, Судак и Феодосию, а также их пригороды.
По данным сервиса Gismeteo, дожди будут идти в Симферополе вплоть до 11 июня. При этом 1, 5, 6 и 8 июня ожидаются сильные ливни и гроза.
Напомним, что ливень, выпавший на крымскую столицу в субботу, 29 мая, привел к беспрецедентному подтоплению торговых центров, аэропорта, нового медцентра и многих общественных пространств города. Вышедшая из берегов река Салгир затопила один из микрорайонов Симферополя.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 30 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 30 мая.
Гроза в Симферополе повалила деревья и превратила улицы в реки. Непродолжительная, но сильная гроза обрушилась на Симферополь. Непогода повалила несколько деревьев и стала причиной затопления целых микрорайонов. Легковые автомобили уходили под воду наполовину.
Когда прогреется вода в Черном море у берегов Крыма. В начале лета не стоит ожидать резкого потепления морской воды у берегов Крыма.
Прогноз погоды в Крыму на субботу 29 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 29 мая.
Крыша аэропорта Симферополя потекла по всем щелям видео
Ультрасовременное здание спасали по старинке – подставляли ведра и тазики, пытаясь уберечь от протечек.
Российская певица намерена купить крымский отель Софии Ротару
София Ротару пару лет назад выставила на продажу свой отель «Вилла София», который расположен в Ялте.
Дожди будут заливать Крым еще неделю
Гидрометцентр прогнозирует грозы в ближайшие дни, а погодные сайты обещают непогоду вплоть до 11 июня.
На Крымском мосту произошла погоня со стрельбой
Сотрудники МВД вынуждены были открыть огонь по колесам автомобиля, на котором от преследования пытался скрыться пьяный житель Краснодарского края.
27 мая
В Симферополе подтоплен новый медцентр
24 часа назад
«Белавиа» не будет летать в Крым
«Политического признания» Крыма как территории России недостаточно для того, чтобы «Белавиа» начали совершать полеты на полуостров.