Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +15
море +18

Общество

Дожди будут заливать Крым еще неделю

19:22 воскресенье, 30 мая 2021
Дожди будут заливать Крым еще неделю

фото © Новости Крыма

Гидрометцентр прогнозирует грозы в ближайшие дни, а погодные сайты обещают непогоду вплоть до 11 июня.

В Крыму продолжит бушевать стихия, накрывшая полуостров накануне. Об этом свидетельствую данные республиканского гидрометцентра, а также погодных сайтов.

Так, по информации местных синоптиков, грозы с ливнями, сильным ветром и градом ожидаются в последние дни мая, а также в начале июня. Данный прогноз распространяется на Симферополь, Ялту, Алушту, Евпаторию, Судак и Феодосию, а также их пригороды.

По данным сервиса Gismeteo, дожди будут идти в Симферополе вплоть до 11 июня. При этом 1, 5, 6 и 8 июня ожидаются сильные ливни и гроза.

Напомним, что ливень, выпавший на крымскую столицу в субботу, 29 мая, привел к беспрецедентному подтоплению торговых центров, аэропорта, нового медцентра и многих общественных пространств города. Вышедшая из берегов река Салгир затопила один из микрорайонов Симферополя.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 30 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 30 мая.

Гроза в Симферополе повалила деревья и превратила улицы в реки. Непродолжительная, но сильная гроза обрушилась на Симферополь. Непогода повалила несколько деревьев и стала причиной затопления целых микрорайонов. Легковые автомобили уходили под воду наполовину.

Когда прогреется вода в Черном море у берегов Крыма. В начале лета не стоит ожидать резкого потепления морской воды у берегов Крыма.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 29 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 29 мая.

Власть
Крыша аэропорта Симферополя потекла по всем щелям

Крыша аэропорта Симферополя потекла по всем щелям видео

Ультрасовременное здание спасали по старинке – подставляли ведра и тазики, пытаясь уберечь от протечек.

Бизнес
Российская певица намерена купить крымский отель Софии Ротару

Российская певица намерена купить крымский отель Софии Ротару

София Ротару пару лет назад выставила на продажу свой отель «Вилла София», который расположен в Ялте.

Общество
Дожди будут заливать Крым еще неделю

Дожди будут заливать Крым еще неделю

Гидрометцентр прогнозирует грозы в ближайшие дни, а погодные сайты обещают непогоду вплоть до 11 июня.

Власть
«Белавиа» не будет летать в Крым

«Белавиа» не будет летать в Крым

«Политического признания» Крыма как территории России недостаточно для того, чтобы «Белавиа» начали совершать полеты на полуостров.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации