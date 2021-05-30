Доходы губернатора Севастополя оказались ниже доходов главы Крыма

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев за 2020 год заработал 2,09 млн рублей. Доход Развозжаева оказался на 1,3 млн рублей ниже заработанного в прошлом году главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Сведения о доходах опубликованы на официальном сайте правительства Севастополя.

«Общая сумма декларированного дохода за 2020 год – 2 089 209 руб. Объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности – индивидуальная, квартира 65,4 кв. м, Россия», – указано в документе.

Кроме того, в пользовании у губернатора находятся две квартиры в России площадью 73 и 79,4 кв. м.

При этом доход жены Развожаева в прошлом году составил лишь 2,7 тыс рублей. Собственность у нее и двоих детей долевая (1/3) - это квартира площадью 79,4 кв. м. В пользовании – еще две квартиры: 65,4 и 73 кв. м. Также жене губернатора Севастополя принадлежит Nissan Murano.

Ранее стали известны доходы главы Крыма. Аксенов в 2020 году заработал 3,4 млн рублей. По сравнению с 2019 годом доходы главы республики сократились почти на 940 тыс рублей: тогда глава республики заработал 4,3 млн рублей. Доходы Елены Аксеновой в 2020 году составили 23,4 млн рублей. По сравнению с 2019 годом они выросли на 8,7 млн рублей (годом ранее супруга главы Крыма заработала 14,7 млн рублей).

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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