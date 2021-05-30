«Белавиа» не будет летать в Крым

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«Политического признания» Крыма как территории России недостаточно для того, чтобы «Белавиа» начали совершать полеты на полуостров.

Об этом заявил гендиректор авиакомпании Игорь Чегринец в интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала «Соловьев Life».

По словам гендиректора «Белавиа», в Крым белорусская авиакомпания пока не полетит, поскольку в первую очередь должно быть «политическое признание Крыма».

«Будет политическое решение – будем смотреть, - ответил Чегринец на вопрос Соловьева о том, что должно случиться, чтобы самолеты компании полетели на полуостров. – Здесь есть еще коммерческие вопросы. Если посмотреть на историю полетов «Белавиа» в Крым – в то время это украинский Крым, – мы выполняли полеты с перерывами: то летали, то не летали. То есть пассажиры, то нет пассажиров. То в аэропорту цены подняли – мы не летаем. Снизили – летаем».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время второго тура переговоров в Сочи обсуждали, в частности, ситуацию вокруг авиакомпании «Белавиа», для которой многие страны Евросоюза закрыли свое воздушное пространство после инцидента с посадкой в Минске самолета Ryanair и арестом летевшего на нем Романа Протасевича.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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