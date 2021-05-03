Житель Керчи отправится в колонию строгого режима за торговлю метамфетамином

42-летний керчанин попал в поле зрения пограничников в июле прошлого года. В отношении него собрали доказательную базу, после чего пресекли канал распространения на приграничной территории наркотиков.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Гражданин признан виновным, ему назначено наказание в виде четырех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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