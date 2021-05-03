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Власти рассказали почему передумали делать фонтан на площади Ленина в Симферополе
фото © Новости Крыма
Первоначальный проект капитального ремонта площади Ленина в Симферополе был скорректирован, строительство фонтана на площади отклонила экспертиза.
Об этом сообщил глава администрации города Валентин Демидов.
«Экспертизу не прошли несколько объектов, которые предлагались архитекторами: сухой фонтан, питьевой фонтан, который исторически был на этой площади. Тем не менее, основная функциональная задача этого места – центральная площадь, на которой проводятся массовые мероприятия», – уточнил градоначальник.
Демидов подчеркнул, что в рамках проекта выполняется именно капитальный ремонт площади, а не полноценная реконструкция.
«К сожалению, мы не можем выполнять какие-либо дополнительные работы, увеличивать объемы и выполнять мероприятия, которые не предусмотрены титулом «Капитальный ремонт», – сказал он.
Кроме того, по словам Демидова, в рамках капремонта объекта существует ряд технических ограничений, например на площади не может находиться большое количество техники весом до 70 тонн.
Работы по благоустройству площади Ленина планируется завершить осенью этого года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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