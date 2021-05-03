Власти рассказали почему передумали делать фонтан на площади Ленина в Симферополе

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Первоначальный проект капитального ремонта площади Ленина в Симферополе был скорректирован, строительство фонтана на площади отклонила экспертиза.

Об этом сообщил глава администрации города Валентин Демидов.

«Экспертизу не прошли несколько объектов, которые предлагались архитекторами: сухой фонтан, питьевой фонтан, который исторически был на этой площади. Тем не менее, основная функциональная задача этого места – центральная площадь, на которой проводятся массовые мероприятия», – уточнил градоначальник.

Демидов подчеркнул, что в рамках проекта выполняется именно капитальный ремонт площади, а не полноценная реконструкция.

«К сожалению, мы не можем выполнять какие-либо дополнительные работы, увеличивать объемы и выполнять мероприятия, которые не предусмотрены титулом «Капитальный ремонт», – сказал он.

Кроме того, по словам Демидова, в рамках капремонта объекта существует ряд технических ограничений, например на площади не может находиться большое количество техники весом до 70 тонн.

Работы по благоустройству площади Ленина планируется завершить осенью этого года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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