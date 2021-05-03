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Власть

В Севастополе здание диорамы закроют на реконструкцию

08:56 понедельник, 3 мая 2021
Севастополь

Здание диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» будет закрыто на реконструкцию в середине лета.

Об этом сообщил директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Александр Барков.

По его словам, в данный момент на территории комплекса Сапун-горы продолжаются работы по реконструкции, их планируют завершить к середине года и после этого перейти к реконструкции здания диорамы.

«Мы хотим в середине лета закрыть ее на реконструкцию, чтобы завершить ее к концу года, - отметил директор музея-заповедника. – После этого нам останется только реставрация холста. Нижняя часть экспозиции диорамы откроется к новому году, а полотно предполагается завершить к 9 мая 2022 года».

Как пояснил Барков, проводить одновременно реставрацию и здания, и полотна невозможно, потому что на время строительных работ холст диорамы необходимо защитить от строительной пыли и возможных повреждений.

«Когда проходят общие реставрационные работы, производятся мероприятия по защите полотна: оно укрывается специальными защитными и строительными конструкциями, и после завершения общих строительных работ и прекращения всех пыльных работ мы перейдем к реставрации живописи», - пояснил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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