В Севастополе горел пляж «Баунти» на Фиоленте

фото © Всеволод Радченко|Facebook

Севастопольцы кинулись на тушение пожара до приезда спасателей.

В Севастополе 2 мая на Фиоленте случился крупный пожар в районе маяка на пляже «Баунти». Об этом сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

«В 14 часов 44 минуты в оперативную дежурную смену от очевидцев поступило сообщение, что в районе маяка на пляже «Баунти» горит трава. По указанному адресу выдвинулись силы МЧС России: одно отделение 4-й пожарно-спасательной части, одно отделение 6-й пожарно-спасательной части. А также водовозка ГБУ «Севастопольский автодор«», — рассказали в ведомстве.

По прибытии спасатели обнаружили, что горит трава и кустарники. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства устанавливаются.

Очевидцем этого пожара стал севастопольский общественник Всеволод Радченко. На своей странице в Facebook он разместил фотографии с места происшествия и рассказал, как принимал участие в тушении.

«Приехали с другом искупаться. Спустились на камни рядом с «Крокодилом» (каменный остров в воде). Занырнули. Вылезли из воды. Времени было примерно 14:30. Через 5 минут слышим треск и видим зачинающийся дым из-за соседней скалы — загорелся камыш и огонь, поддуваемый юго-восточным ветром, полез вверх по склону», — написал он.

По его словам, события разворачивались стремительно, поэтому все, кто находился в непосредственной близости к месту возгорания, кинулись тушить пожар подручными средствами, набирая воду в пластиковые ведра, 5-литровые бутылки, плотные мусорные мешки.

«Воду набирали из родника и прямо из лужи во что придется. Далее ринулись к ближайшему фронту борьбы с огнем, где уже работала группа местной антипожарной «самообороны» — рассредоточившись цепочкой, мы стали передавать ведра, бутылки и пакеты тем, кто ближе к огню», — рассказал Всеволод Радченко.

Потом приехали пожарные и скинули рукав. Минут через десять удалось затушить последний очаг возгорания. Еще около часа пожарные зачищали тлеющие участки по склону.

В тексте использованы материалы: Форпост

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