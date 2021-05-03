Происшествия
В Севастополе горел пляж «Баунти» на Фиоленте
фото © Всеволод Радченко|Facebook
Севастопольцы кинулись на тушение пожара до приезда спасателей.
В Севастополе 2 мая на Фиоленте случился крупный пожар в районе маяка на пляже «Баунти». Об этом сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.
«В 14 часов 44 минуты в оперативную дежурную смену от очевидцев поступило сообщение, что в районе маяка на пляже «Баунти» горит трава. По указанному адресу выдвинулись силы МЧС России: одно отделение 4-й пожарно-спасательной части, одно отделение 6-й пожарно-спасательной части. А также водовозка ГБУ «Севастопольский автодор«», — рассказали в ведомстве.
По прибытии спасатели обнаружили, что горит трава и кустарники. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства устанавливаются.
Очевидцем этого пожара стал севастопольский общественник Всеволод Радченко. На своей странице в Facebook он разместил фотографии с места происшествия и рассказал, как принимал участие в тушении.
«Приехали с другом искупаться. Спустились на камни рядом с «Крокодилом» (каменный остров в воде). Занырнули. Вылезли из воды. Времени было примерно 14:30. Через 5 минут слышим треск и видим зачинающийся дым из-за соседней скалы — загорелся камыш и огонь, поддуваемый юго-восточным ветром, полез вверх по склону», — написал он.
По его словам, события разворачивались стремительно, поэтому все, кто находился в непосредственной близости к месту возгорания, кинулись тушить пожар подручными средствами, набирая воду в пластиковые ведра, 5-литровые бутылки, плотные мусорные мешки.
«Воду набирали из родника и прямо из лужи во что придется. Далее ринулись к ближайшему фронту борьбы с огнем, где уже работала группа местной антипожарной «самообороны» — рассредоточившись цепочкой, мы стали передавать ведра, бутылки и пакеты тем, кто ближе к огню», — рассказал Всеволод Радченко.
Потом приехали пожарные и скинули рукав. Минут через десять удалось затушить последний очаг возгорания. Еще около часа пожарные зачищали тлеющие участки по склону.
В тексте использованы материалы: Форпост
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В Севастополе горел пляж «Баунти» на Фиоленте фото
Севастопольцы кинулись на тушение пожара до приезда спасателей.
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