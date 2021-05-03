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Коронавирус в Крыму

В Крыму зафиксирован 101 случай COVID-19 за минувшие сутки

17:06 понедельник, 3 мая 2021
В Крыму зафиксирован 101 случай COVID-19 за минувшие сутки

фото © www.inform.kz

За минувшие сутки в Крыму выявили 101 случай коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, в том числе выявлены 7 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 82 выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Количество выздоровевших за сутки составляет 12 человек, выздоровевших за весь период – 37 720 человек.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

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