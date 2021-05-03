Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Только 5000 сотрудников курортной сферы Крыма вакцинировались от COVID-19 ● На Пасху в Крыму заразились более сотни человек ● Британский штамм коронавируса уже в Крыму ● Врач назвал самые «коронавирусные» виды транспорта ● Число привитых от коронавируса в Севастополе превысило 50 тысяч человек
В Крыму зафиксирован 101 случай COVID-19 за минувшие сутки
фото © www.inform.kz
За минувшие сутки в Крыму выявили 101 случай коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, в том числе выявлены 7 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 82 выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Количество выздоровевших за сутки составляет 12 человек, выздоровевших за весь период – 37 720 человек.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
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