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Происшествия

В Керчи на детей рухнули новые качели

17:43 понедельник, 3 мая 2021
Керчь

2 мая около 16:00 в Керчи на территории у Дома Пионеров произошло ЧП.

Двое девятилетних детей качались на одной из качелей, установленных в рамках благоустройства территории. Их родители сидели рядом.

Родители сообщили, что качели начали заваливаться вперед, и вся конструкция рухнула на детей. Выяснилось, что качели были прикреплены к тротуарной плитке. И вот кусок плитки, к которому и было прикреплено основание качели, вывалился. Больше никаких креплений у качелей не было, пишет Керчь-инфо.

Дети в результате падения качелей не пострадали, отделались синяками.

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