Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: На Пасху в Крыму заразились более сотни человек ● Британский штамм коронавируса уже в Крыму ● Врач назвал самые «коронавирусные» виды транспорта ● Число привитых от коронавируса в Севастополе превысило 50 тысяч человек ● Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки
Только 5000 сотрудников курортной сферы Крыма вакцинировались от COVID-19
фото © vesti92.ru
Более 5 тысяч сотрудников курортной сферы Крыма прошли вакцинацию от коронавируса.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Сотрудники санаторно-курортной сферы проходят централизованную вакцинацию – на сегодня это более 5 тысяч человек, не считая, тех, кто вакцинируется в частном порядке», - написал Аксенов.
По данным главы республики, в Крыму работает 700 отелей и санаториев, которые взяли на себя обязательство по соблюдению санитарных требований Роспотребнадзора.
Власти Крыма прогнозируют, что на майские праздники на полуостров приедет более миллиона человек. Примерно столько же Крым принял с начала года, что на треть превысило показатели рекордного 2019 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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