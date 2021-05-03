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Коронавирус в Крыму

Только 5000 сотрудников курортной сферы Крыма вакцинировались от COVID-19

11:51 понедельник, 3 мая 2021
Только 5000 сотрудников курортной сферы Крыма вакцинировались от COVID-19

фото © vesti92.ru

Более 5 тысяч сотрудников курортной сферы Крыма прошли вакцинацию от коронавируса.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сотрудники санаторно-курортной сферы проходят централизованную вакцинацию – на сегодня это более 5 тысяч человек, не считая, тех, кто вакцинируется в частном порядке», - написал Аксенов.

По данным главы республики, в Крыму работает 700 отелей и санаториев, которые взяли на себя обязательство по соблюдению санитарных требований Роспотребнадзора.

Власти Крыма прогнозируют, что на майские праздники на полуостров приедет более миллиона человек. Примерно столько же Крым принял с начала года, что на треть превысило показатели рекордного 2019 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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