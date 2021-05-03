Бизнес
Теневая занятость нанесла бюджету Крыму урон в полмиллиарда рублей
Бюджет Крыма недополучил около 600 млн рублей за счет теневой и неполной занятости населения.
Такое заявление в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сделал руководитель УФНС России по РК Роман Наздрачев.
Спикер назвал легализацию труда и заработной платы, а также увеличение темпов роста НДФЛ одной из ключевых задач на год.
«По предварительным оценкам, около двух тысяч предприятий республики практикуют зарплаты в конвертах. Ориентировочная сумма потерь республиканского бюджеты составила 575 млн рублей», - сказал Наздрачев. На этих предприятиях суммарно 102,8 тыс сотрудников получают заработную плату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), добавил он.
С целью выявления и пресечения таких фактов, сотрудники налоговых органов, совместно с представителями муниципалитетов будут проводить проверки.
По данным УФНС по Крыму, в первом квартале 2021 года в консолидированный бюджет республики поступило 11,4 млрд рублей. Из них 5,8 млрд – налоги на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль составил 2,05 млрд рублей, налоговые доходы от специальных режимов – 1,27 млрд рублей, акцизы – 1,22 млрд рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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