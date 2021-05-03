Отдых
Свадебный бум ожидается на «Красную горку» в Крыму
фото © Новости Крыма
В Крыму традиционно накануне дня «Красной горки» планируется большое для мая количество свадеб, сообщили в Минюсте республики.
«По данным Департамента ЗАГС Минюста Крыма, 7 мая супругами станут 120 пар крымчан, 8 мая – 96 пар», – говорится в сообщении.
Больше всего бракосочетаний запланировано в Симферополе – 56, Ялте – 25, Евпатории – 21, Керчи – 19 и Алуште – 17.
Проведение большинства бракосочетаний пройдет в торжественной обстановке. В отделах ЗАГС также отмечают, что, судя по количеству поданных заявлений, опасения молодых пар в отношении свадьбы в мае отходят в прошлое.
«Красная горка» – народное название первого воскресенья после Пасхи. В церковной традиции праздник называется Фоминым воскресеньем и посвящен воспоминанию о явлении Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения. У славян этот был праздником начала весны - с кострами, хороводами, ярмарками невест. Этот день считается одним из самых благоприятных для проведения свадьбы, особенно для тех, кто соблюдает славянские традиции, а сам брак, согласно поверьям, должен быть счастливым и долгим.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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