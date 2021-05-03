Севастопольцы получили 37 лет колонии на четверых за наркоторговлю

Нижнегорский районный суд Крыма вынес приговор четверым жителям Севастополя, признанным виновными в покушении на торговлю наркотической «солью».

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Преступная группировка из четырех участников возрастом от 29 до 37 лет в течение 2018 года совершила покушение на незаконный сбыт наркотических средств на всей территории Республики Крым и Севастополя. Преступление не было доведено ими до конца по независящим от них обстоятельствам», – говорится в сообщении.

По информации суда, создатель преступной группы получал товар от третьих лиц, занимался его расфасовкой по сверткам и осуществлением «закладок». К этой работе мужчина также привлек троих своих знакомых.

Злоумышленники были задержаны, у них изъято более 2 кг «наркосоли».

Организатор преступной группы приговорен к 8 годам и 3 месяцам лишения свободы. Двое участников группировки получили по 8 лет заключения, четвертый участник, не признавший свою вину, – 13 лет. Виновные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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