Прогноз погоды в Крыму на понедельник 3 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 3 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, ветер (юго-восточный местами до 19 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-восточный местами до 17 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (3-5 мая ожидается высокая пожарная опасность), уровень опасности желтый. На южном побережье - туман (местами туман при видимости 200-500метров), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 24, ночью от 13 до 16 градусов. Ветер юго-восточный 12 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 69 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 14 до 21, ночью около 15 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 64 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 19, ночью от 14 до 16 градусов. Ветер юго-восточный 19 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 78 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 19, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер южный 16 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 87 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 17, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер южный 18 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 85 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 19, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер южный 12 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 84 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 26, ночью от 13 до 15 градусов. Ветер юго-восточный 14 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 80 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 12 до 21, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер юго-восточный 11 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 82 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью около 12 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 89 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 21, ночью около 13 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 71 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 11 до 13 градусов тепла. По городам: в Алуште - 13, в Евпатории - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 12, в Керчи - 12, в Николаевке - 13, в Севастополе - 13, в Судаке - 13, на Тарханкуте - 12, в Феодосии - 13, в Ялте - 12 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 24, на Кипре - 19, в Одессе - 11, в Сочи - 13, в Турции - 20, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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