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Певец Лев Лещенко назвал Ялту «своеобразным городом»
фото © crimea-news.com
Российский певец Лев Лещенко, который является председателем жюри музыкального фестиваля «Дорога на Ялту», в комментарии местным СМИ назвал Ялту «Своеобразным городом», напомнив об исторических событиях, с которыми связана история этого города.
«Ялта – своеобразный город, со своими традициями, с историей. Здесь Чехов, здесь Шаляпин, здесь великие наши артисты. И здесь Ялтинская конференция, если мы говорим о событиях Великой Отечественной войны. Какие у меня в Ялте любимые места? Конечно, набережная, где всегда гуляет публика. Зал этот… , в котором выступали много раз. Осталось хорошее впечатление», – цитирует Льва Лещенко «Туристический портал Крыма».
По мнению Лещенко, фестиваль «Дорога на Ялту», на котором исполняют песни времен Второй мировой войны, является «единственным в Европе».
«Это чисто советский продукт. Все песни великолепны по звучанию, по композиции, по мелодизму. Ведь в то время работали профессиональные, масштабные авторы – композиторы, поэты, певцы. Главное – что чувства проявляются. Появляются какие-то новые ощущения, переосмысление всего того, что происходило 75 лет назад», – заявил российский певец.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту», который третий год проводят в Крыму, «расширяет творческие горизонты».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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