Происшествия
От укусов клещей страдают жители всех регионов Крыма
фото © Новости Крыма
По состоянию на конец апреля с жалобами на укусы клещей обратились в два раза меньше крымчан, чем за аналогичный период прошлого года. При этом случаи укусов клещей фиксируются во всех регионах республики.
Об этом сообщила пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
«Обращаемость населения в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей по состоянию на 29 апреля 2021 года ниже аналогичного периода прошлого года в два раза и не превышает среднемноголетние показатели. Из эпиданамнеза установлено, что население пострадало от присасывания клещей на всех территориях административных образований Крыма», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, результаты исследования на вирусоформность клещей, снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 20% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом – в 3%. С начала года в Крыму зарегистрирован один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.
Чтобы избежать укусов клещей, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, проводить само-и взаимоосмотры й. Если присасывание клеща произошло, следует незамедлительно обратиться в больницу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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