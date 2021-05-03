Крымских рантье ждут проблемы за неуплату налога

фото © br.rbth.com

Сдавать в аренду квартиру или другое жилье в Крыму выгодно, поскольку это дает стабильный доход. Однако за все надо платить, в данном случае — платить налог.

Накануне открытия высокого курортного сезона Федеральная налоговая служба по Крыму напомнила, что доход от сдачи жилья в аренду подлежит налогообложению. Размер налога зависит от выбранного собственником налогового режима, сообщили в надзорном ведомстве.

На сегодня о своем доходе от сдачи имущества уже отчитались почти 3,8 тысячи крымчан.

Есть несколько вариантов для арендодателя: подать в налоговую инспекцию декларацию как гражданин, стать самозанятым или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

При подаче декларации по форме 3-НДФЛ придется отдать государству 13% дохода.

Как сообщила главный госналогинспектор отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов крымского управления ФНС России Динара Аджиева, задекларировать свой доход за предыдущий календарный год гражданин обязан в срок не позднее 30 апреля, а уплатить начисленную сумму НДФЛ – до 15 июля.

«С 2021 года для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год, ставка налога увеличится до 15%», — рассказала наша собеседница.

Наиболее удобный вариант для граждан, сдающих жилье (жилой фонд), — стать самозанятым. Если квартиру сдают физлицу, налог будет в размере 4% от дохода, если ИП или юрлицу — 6%.

«С помощью приложения «Мой налог» на каждую выплату формируется чек и передается арендатору. Декларацию о доходах в налоговую инспекцию представлять не нужно», — отметила Динара Аджиева.

Для индивидуальных предпринимателей существует патентная и упрощенная системы налогообложения. В первом случае ставка налога составляет 4% от предполагаемого годового дохода. Оформить патент можно на срок от одного месяца до года. Во втором — все зависит от выбранной системы учета («доходы» или «доходы минус расходы») и составляет 4% и 10% соответственно от суммы полученного дохода.

По словам эксперта, используя свои полномочия, налоговые органы устанавливают нелегальный факт сдачи жилья в аренду.

«В этом случае Налоговым кодексом предусмотрены достаточно внушительные штрафы: за непредставление налоговой декларации — 5% от недополученного налога за каждый месяц просрочки (минимальный предел штрафа составляет 1000 рублей, максимальный — 30%). Если сумма налога не внесена вовремя — от 20 до 40% от недоимки», — подчеркнула Динара Аджиева.

Кроме того, за каждый день задолженности начисляются пени в размере 1/300 ставки Центробанка. Так что сдавать квартиру легально будет дешевле, заключила эксперт.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Как изменятся цены на бензин в этом году. Эксперты топливного рынка спрогнозировали, как вступившая в силу новая формула расчета цены на бензин повлияет на стоимость топлива в текущем году.

Количество выданных в Крыму ипотечных кредитов выросло в два раза. Количество выданных в Крыму ипотечных кредитов выросло в два раза благодаря льготной процентной ставке.

Налоговики похвастались, что взыскали в бюджет Крыма около 600 млн рублей. Сотрудники крымской налоговой дополнительно взыскали в бюджет около 600 млн рублей налогов и сборов.

Аксенов не исключил повышения цен из-за наплыва туристов в Крыму. Рост цен на некоторые товары и услуги возможен в Крыму в предстоящий высокий курортный сезон.