Крымчанка вытащила из кармана инвалида по зрению деньги и карту банка

Крымчанку подозревают в краже наличных и банковской карты у инвалида по зрению.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Как пояснили в ведомстве, деньги и имущество были похищены из кармана потерпевшего. Размер ущерба составил 30 тысяч рублей. Мужчина сообщил полицейским, кто к инциденту может быть причастна его знакомая.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий версия потерпевшего подтвердилась. 45-летняя подозреваемая дала признательные показания и пояснила, что похищенные деньги потратила на собственные нужды», – говорится в сообщении.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража). Ей грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

В Ялте встреча 81-летней местной жительницы с грабителем окончилась трагедией: преступник толкнул женщину, она упала и скончалась от полученных травм.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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