Происшествия
Крымчанка вытащила из кармана инвалида по зрению деньги и карту банка
Крымчанку подозревают в краже наличных и банковской карты у инвалида по зрению.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Как пояснили в ведомстве, деньги и имущество были похищены из кармана потерпевшего. Размер ущерба составил 30 тысяч рублей. Мужчина сообщил полицейским, кто к инциденту может быть причастна его знакомая.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий версия потерпевшего подтвердилась. 45-летняя подозреваемая дала признательные показания и пояснила, что похищенные деньги потратила на собственные нужды», – говорится в сообщении.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража). Ей грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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