Власть
Крымчанина арестовали за тонировку стекол машины
фото © Новости Крыма
Житель Евпатории получил пять суток ареста за невыполнение требований сотрудников полиции снять противозаконную тонировку, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
По информации правоохранителей, евпаториец в феврале этого года уже привлекался к административной ответственности за нанесенное тонирующее покрытие на лобовое и передние боковые стекла.
Нарушение автовладелец не устранил и в апреле вновь был остановлен сотрудниками ГИБДД. На этот раз мужчину привлекли к ответственности не только за незаконную тонировку, но и за невыполнение требования сотрудника полиции.
В ГИБДД напомнили, что в соответствии с техническим регламентом о безопасности транспортных средств светопропускная способность ветрового стекла, а также передних боковых стекол должна составлять не менее 70%.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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