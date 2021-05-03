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Власть

Крымчанина арестовали за тонировку стекол машины

10:53 понедельник, 3 мая 2021
Крымчанина арестовали за тонировку стекол машины

фото © Новости Крыма

Житель Евпатории получил пять суток ареста за невыполнение требований сотрудников полиции снять противозаконную тонировку, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

По информации правоохранителей, евпаториец в феврале этого года уже привлекался к административной ответственности за нанесенное тонирующее покрытие на лобовое и передние боковые стекла.

Нарушение автовладелец не устранил и в апреле вновь был остановлен сотрудниками ГИБДД. На этот раз мужчину привлекли к ответственности не только за незаконную тонировку, но и за невыполнение требования сотрудника полиции.

В ГИБДД напомнили, что в соответствии с техническим регламентом о безопасности транспортных средств светопропускная способность ветрового стекла, а также передних боковых стекол должна составлять не менее 70%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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