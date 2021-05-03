Крымчанин сел пьяным за руль и отправился в тюрьму

Суд приговорил жителя Белогорска к 3 месяцем колонии-поселения за вожде6ние в нетрезвом виде.

Об этом сообщили в пресс-службе Белогорского районного суда.

Любитель нетрезвой езды ранее бесплатно отработал на общественно полезных работах на благо муниципального образования 140 часов. Но это не помешало ему вновь сесть пьяным за руль. В судебном заседании крымчанин свою вину признал полностью.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд пришел к выводу, что исправление подсудимого возможно при назначении ему наказания в условиях изоляции от общества.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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