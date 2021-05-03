Происшествия
Крымчанин сел пьяным за руль и отправился в тюрьму
Суд приговорил жителя Белогорска к 3 месяцем колонии-поселения за вожде6ние в нетрезвом виде.
Об этом сообщили в пресс-службе Белогорского районного суда.
Любитель нетрезвой езды ранее бесплатно отработал на общественно полезных работах на благо муниципального образования 140 часов. Но это не помешало ему вновь сесть пьяным за руль. В судебном заседании крымчанин свою вину признал полностью.
С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд пришел к выводу, что исправление подсудимого возможно при назначении ему наказания в условиях изоляции от общества.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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