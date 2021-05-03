Какой сегодня праздник 3 мая

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Сегодня, 3 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Жам эн-Нессим в Египте

Одним из самых долгожданных и красочных египетских праздников считается Жам эн-Нессим (Sham El-nessim), что на русский язык можно перевести как «аромат западного ветра» или «цветочный аромат». Это праздник весны и начала сельскохозяйственных работ. Его празднуют по всей территории страны в первый понедельник после коптской православной Пасхи.

История праздника началась еще в Древнем Египте, примерно в 2700 году до нашей эры. Согласно записям Плутарха, в 1 веке нашей эры египтяне в этот праздник приносили в дар своим божествам соленую рыбу, салат, лук. С распространением христианства праздник весны соединили с Пасхой. Когда в Египет стал проникать ислам, Жам эн-Нессим перешел на следующий за Пасхой понедельник. Именно в этот день он теперь и празднуется.

В Жам эн-Нессим египтяне готовят специальное блюдо — «фесих», в его состав входит соленая рыба, украшенная зеленью и фасолью. Предварительно рыбу солят и маринуют в течение несколько месяцев. Приготовление такого кушанья — настоящее искусство, а его секреты передаются из поколения в поколение. Ошибка в исполнении может привести к отравлению, что, кстати, часто происходит в дни праздника.

День кондитера в России

Фото www.examen.ru

Ежегодно 3 мая в России, а также ряде стран постсоветского пространства, отмечается День кондитера.

В отличие от Международного дня поваров, который все специалисты, имеющие отношение к процессу приготовления пищи, празднуют 20 октября, сегодняшний День – профессиональный праздник людей, также связанных с приготовлением пищи, но «узконаправленной».

В отличие от повара и кулинара, в задачу которых входит вкусно накормить человека, перед кондитером стоит задача несколько иного толка. Он специализируется на приготовлении той части пищи, которая подразумевает создание разных видов теста и блюд на его основе, выпечки, кремов и десертов, то есть всего того, что мы так любим употреблять в пищу за чашечкой чая и кофе. Торты, пироги, пирожные, печенье, конфеты, плюшки – спутники каждого праздничного застолья.

Окликание предков

Народный праздник «Окликание предков» отмечается 3 мая (по старому стилю - 20 апреля). Верующие православной церкви в этот день чтут память преподобного Феодора Трихины (власяничника). Другие названия праздника: «Феодор», «Федор Неводник», «Окликание родителей», «Родовые угорья», «Печной праздник». Народная легенда гласит, что в этот день души умерших предков, которые тоскуют по земной жизни, могут навестить мир живых. Исчезают преграды между мирами. Но одна все же остается. Чтобы душа близкого человека смогла переступить черту и ступить в мир живых, ее необходимо окликать и причитать. Только так она получит возможность до полуночи погостить здесь.

Также сегодня, 3 мая, отмечают такие праздники:

- Международный день Солнца (Sun Day)

- Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day)

- День памяти преподобного Феодора Трихины

- День возрождения карачаевского народа

- День положительности в уме

- День солнечных пятнашек

- День рождения «спама»

- Международный день тубы (International Tuba Day)

- День тюркизма

- День кексов с малиной (National Raspberry Popover Day) в США

- День паранормальных явлений (National Paranormal Day) в США

- Фестиваль попугая (Festival of the Parrot) во Франции

- День медитации в саду (National Garden Meditation Day) в США

- День Конституции Японии

- День шоколадного заварного крема (National Chocolate Custard Day) в США

Сегодня именины празднуют: Григорий, Федор, Феодора, Закхей, Александр, Афанасий, Стахий, Анастасий, Гавриил, Иосаф, Аргира, Ветран, Виола, Феотим, Хрисипп.

Что происходило 3 мая в прошлые годы

1493 - Папа римский Александр VI (Alexander PP. VI) Опубликовал первую буллу Inter cetera, делящую Новый Свет между Испания и Португалия.

1494 - Христофор Колумб открыл Ямайку

1783 - года российская императрица Екатерина Вторая запретила указом крестьянам Левобережной Украины и Слобожанщины переселяться из мест последней ревизии: состоялось закрепощение крестьян

1791 - Чрезвычайный Сейм Речи Посполитой принял Конституцию 3 маяпервую конституцию в Европе и вторую в мире (после Конституции США). В Польше этот день отмечается как национальный праздник

1815 - образовано Царство Польское, что согласно решению Венского конгресса стало частью Российской империи

1841 - Новая Зеландия объявлена британской колонией

1880 - открыто первый в Украине львовский конный трамвай

1902 - В США созданы компании «Пепси-кола» и «Миннесота майнинг энд меньюфекчеринг.

1904 - Американский изобретатель Джордж Паркер (George Parker) запатентовал свою первую письменную ручку.

1943 - В Великобритании для всех женщин в возрасте от 18 до 45 лет устанавливается трудовая повинность на неполный рабочий день.

1991 - В столице Намибии подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер. По решению ЮНЕСКО определен как Всемирный день свободы печати

1995 - указом Президента Л. Кучмы установлен первый после 1991 года орден УкраиныБогдана Хмельницкого

2004 - протестантские церкви, Существовали в Нидерландах в течение сотен лет раздельно, объединились в Протестантскую церковь Нидерландов

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 3 мая. Какие праздники будут завтра?

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