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Происшествия

Вылет самолета из Москвы в Симферополь задерживается из-за сообщения о бомбе

20:33 суббота, 29 мая 2021

Рейс Москва-Симферополь задержали в аэропорту Шереметьево из-за сообщения о минировании борта.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По информации издания, на борту самолета проводятся проверки. Вылет рейса перенесли предположительно на 20:00.

По информации онлайн-табло прилета международного аэропорта «Шереметьево» в Москве, около восьми часов вечера в Симферополь вылетает рейс № 6883 авиакомпании «Россия». В столице Крыма рейс, по информации онлайн-табло аэропорта «Симферополь», ожидают около десяти часов вечера.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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