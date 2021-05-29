Происшествия
Вылет самолета из Москвы в Симферополь задерживается из-за сообщения о бомбе
Рейс Москва-Симферополь задержали в аэропорту Шереметьево из-за сообщения о минировании борта.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По информации издания, на борту самолета проводятся проверки. Вылет рейса перенесли предположительно на 20:00.
По информации онлайн-табло прилета международного аэропорта «Шереметьево» в Москве, около восьми часов вечера в Симферополь вылетает рейс № 6883 авиакомпании «Россия». В столице Крыма рейс, по информации онлайн-табло аэропорта «Симферополь», ожидают около десяти часов вечера.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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