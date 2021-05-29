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Власть

В Симферополе подтоплен новый медцентр

В Симферополе подтоплен новый медцентр

Симферополь ушел под воду | фото © соцсети

Сбой автоматики на локальных очистных сооружениях стал причиной подтопления первого этажа республиканского многопрофильного медцентра им. Семашко в Симферополе после прошедшей грозы.

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

«О произошедшем в многопрофильном республиканском медицинском центре было сразу же доложено мне, и я дал соответствующие указания по решению проблемы, – рассказал Остапенко. – Произошел сбой автоматики на локальных очистных сооружениях – автоматика отключила перекачивающие насосы, из-за чего вода начала поступать на первый этаж».

По словам министра, дежурный персонал оперативно принял меры для работы в ручном режиме для устранения накопления воды. «В настоящее время последствия все ликвидируются, проводится тщательный анализ сложившейся ситуации».

Ранее сегодня в социальных сетях очевидцы опубликовали видео затопленного первого этажа медцентра.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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В Симферополе подтоплен новый медцентр

В Симферополе подтоплен новый медцентр

Сбой автоматики на локальных очистных сооружениях стал причиной подтопления первого этажа республиканского многопрофильного медцентра им. Семашко в Симферополе после прошедшей грозы.

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