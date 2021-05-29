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Происшествия

В Симферополе осудили серийного грабителя

Симферопольский железнодорожный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 32-летнего местного жителя, который совершил серию грабежей в крымской столице.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Как уточнили в ведомстве, после освобождения из мест лишения свободы в мае 2020 года, не имея постоянного источника дохода, подсудимый совершил ряд преступлений на территории Симферополя: открыто похитил имущество потерпевшей, сорвав с женщины золотую цепочку, и при аналогичных обстоятельствах через несколько дней попытался повторить преступление. Однако вторая попытка оказалась неудачной, поскольку потерпевшая оказала сопротивление. Вскоре злоумышленника задержали правоохранители.

«Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статями УК РФ с формулировками «покушение на грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни и здоровья » и «грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни и здоровья», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным и приговорил к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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