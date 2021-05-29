В Симферополе дорога провалилась вместе с автомобилем после ливня

фото © vk.com/incident_crimea

В Симферополе после прошедшего ливня на проспекте Александра Суворова провалился участок дороги вместе со стоявшим на нем автомобилем.

Фото и видео происшествия, сделанное очевидцами, опубликовали в группе «Инцидент Крым-Симферополь-Севастополь ДТП» в соцсети ВКонтакте.

По словам очевидцев, в момент происшествия в автомобиле находилась женщина.

«У нее, кажется, были все шансы уйти под землю вместе с машиной. Но успела выпрыгнуть, получила небольшую травму. Кстати, дома рядом совсем новые», - прокомментировал анонимный автор фото и видео.

Несколькими часами ранее на Симферополь обрушился сильный ливень с грозой и ветром. Кадры потопа, который стал следствием непогоды, из разных районов города наводнили соцсети. Традиционно критическая ситуация сложилась в районе железнодорожного вокзала – одной из самых низких точек города. Из-за непогоды в нескольких местах в городе также обрушились большие деревья: заторы уже ликвидируют сотрудники городских служб.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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