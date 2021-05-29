В Севастополе растет заболеваемость COVID: сводка за сутки

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За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировано 38 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводятся в сводке федерального оперштаба по ситуации с COVID-19 в России.

Кроме того, за последние сутки 14 человек были выписаны по факту выздоровления, еще один пациент скончался от коронавируса.

Как следует из федеральной статистики, в городе наметился рост заболеваемости коронавирусом: десять дней назад в Севастополе ежесуточно выявлялось не более 30 заболевших COVID-19, однако всю последнюю неделю ежедневно выявляемых случаев становится больше.

Всего с начала пандемии в городе выявлено 14848 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 13653 пациентов выздоровели, 680 человек скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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