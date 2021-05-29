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Коронавирус в Крыму

В Севастополе растет заболеваемость COVID: сводка за сутки

В Севастополе растет заболеваемость COVID: сводка за сутки

фото © Новости Крыма

За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировано 38 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводятся в сводке федерального оперштаба по ситуации с COVID-19 в России.

Кроме того, за последние сутки 14 человек были выписаны по факту выздоровления, еще один пациент скончался от коронавируса.

Как следует из федеральной статистики, в городе наметился рост заболеваемости коронавирусом: десять дней назад в Севастополе ежесуточно выявлялось  не более 30 заболевших COVID-19, однако всю последнюю неделю ежедневно выявляемых случаев становится больше.

Всего с начала пандемии в городе выявлено 14848 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 13653 пациентов выздоровели, 680 человек скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 28 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 96 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 27 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 92 случая коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Крымчан настойчиво просят не заниматься самолечением коронавируса. Министерство здравоохранения Республики Крым призывает жителей полуострова не затягивать с обращением к врачу при первых симптомах коронавирусной инфекции и не заниматься самолечением.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 26 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, в том числе 24 случая с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе растет заболеваемость COVID: сводка за сутки

В Севастополе растет заболеваемость COVID: сводка за сутки

За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировано 38 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводятся в сводке федерального оперштаба по ситуации с COVID-19 в России.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 28 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 96 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания.

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