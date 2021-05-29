Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Поликлиника в Севастополе забита людьми из-за тестов на COVID ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Крыму продлили ограничения на работу развлекательных заведений ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Крымчан настойчиво просят не заниматься самолечением коронавируса
В Севастополе растет заболеваемость COVID: сводка за сутки
фото © Новости Крыма
За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировано 38 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводятся в сводке федерального оперштаба по ситуации с COVID-19 в России.
Кроме того, за последние сутки 14 человек были выписаны по факту выздоровления, еще один пациент скончался от коронавируса.
Как следует из федеральной статистики, в городе наметился рост заболеваемости коронавирусом: десять дней назад в Севастополе ежесуточно выявлялось не более 30 заболевших COVID-19, однако всю последнюю неделю ежедневно выявляемых случаев становится больше.
Всего с начала пандемии в городе выявлено 14848 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 13653 пациентов выздоровели, 680 человек скончались.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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В Севастополе растет заболеваемость COVID: сводка за сутки
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