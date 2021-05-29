В Севастополе посетитель супермаркета хотел расплатиться за продукты фальшивыми рублями

В Севастополе задержали мужчину, пытавшегося расплатиться фальшивой купюрой в супермаркете.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Главный кассир магазина рассказал российским силовикам, что покупатель хотел заплатить за товар купюрой номиналом 5 тысяч рублей.

«Однако по своим свойствам данная купюра вызвала у кассира сомнения в своей подлинности. Работница супермаркета проверила сомнительную купюру на детекторе, который зафиксировал фальшивку. После этого кассир нажала тревожную кнопку для вызова правоохранителей», – сказано в сообщении.

Отмечается, что 39-летнего мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. Его имя не называется, комментарии отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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