Происшествия
В Севастополе посетитель супермаркета хотел расплатиться за продукты фальшивыми рублями
В Севастополе задержали мужчину, пытавшегося расплатиться фальшивой купюрой в супермаркете.
Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.
Главный кассир магазина рассказал российским силовикам, что покупатель хотел заплатить за товар купюрой номиналом 5 тысяч рублей.
«Однако по своим свойствам данная купюра вызвала у кассира сомнения в своей подлинности. Работница супермаркета проверила сомнительную купюру на детекторе, который зафиксировал фальшивку. После этого кассир нажала тревожную кнопку для вызова правоохранителей», – сказано в сообщении.
Отмечается, что 39-летнего мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. Его имя не называется, комментарии отсутствуют.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Начальник склада вооружения МВД в Крыму обвиняется в хищении 150 единиц оружия. Начальник склада вооружения ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Крым» обвиняется в краже оружия и продаже его знакомым.
Двое военных ограбили букмекерскую компанию в Симферополе. Судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда признала двух военнослужащих виновными в разбое, совершенном с применением оружия.
Житель Евпатории получил два года колонии за избиение матери. Ранее судимого 34-летнего жителя Евпатории, избившего свою пожилую мать в состоянии опьянения, суд приговорил 1 году 11 месяцам лишения свободы.
Пятнадцать крымчан стали жертвами мошеннической кредитной схемы. Пятнадцать жителей Республики Крым стали жертвами двух злоумышленников.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 28 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 96 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания.
Когда прогреется вода в Черном море у берегов Крыма
В начале лета не стоит ожидать резкого потепления морской воды у берегов Крыма.
Экс-проректору Севастопольского университета дали шесть лет колонии за взятку
Бывшего проректора Севастопольского государственного университета осудили за получение взяток на сумму 5,5 млн рублей.
На Крымском мосту произошла погоня со стрельбой
Сотрудники МВД вынуждены были открыть огонь по колесам автомобиля, на котором от преследования пытался скрыться пьяный житель Краснодарского края.
вчера
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой