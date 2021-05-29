Власть
В налоговой Ялты остановили прием граждан
В Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по РК №8, которая находится в Ялте, приостановлен до особого распоряжения прием граждан.
«Прием всей корреспонденции на бумажном носителе (лично) ведется исключительно через боксы для приема входящей корреспонденции! Прием документов в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика», а также почтовой корреспонденции осуществляется в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе.
В ФНС по Республике Крым напомнили, что большинство вопросов можно решить дистанционно, воспользовавшись «Личным кабинетом налогоплательщика» или одним из 60-ти интерактивных сервисов на сайте ФНС Россииwww.nalog.gov.ru.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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