Странности
В Крыму на киносъемки приглашают людей со злыми лицами
фото © stihi.ru
Потеплело, чуть ослабил хватку ковид, и Крым наводнили киношники.
В съемках участвуют не только профессиональные актеры, но простые смертные, которых задействуют в массовых сценах. На какие только роли не приглашают! Такое впечатление, что практически у каждого жителя полуострова есть шанс стать артистом.
Причем не обязательно иметь голливудскую внешность, — сообщает КП-Крым.
— На 30 мая для съемок фильма нужны типажные люди со страшными, злыми лицами — зрители собачьих боев, — такое объявление появилось в соцсети.
Место съемок – город Феодосия, поселок городского типа Орджоникидзе.
Автор поста подчеркивает:
— Людей надо много!
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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