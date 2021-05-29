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Странности

В Крыму на киносъемки приглашают людей со злыми лицами

09:22 суббота, 29 мая 2021
В Крыму на киносъемки приглашают людей со злыми лицами

фото © stihi.ru

Потеплело, чуть ослабил хватку ковид, и Крым наводнили киношники.

В съемках участвуют не только профессиональные актеры, но простые смертные, которых задействуют в массовых сценах. На какие только роли не приглашают! Такое впечатление, что практически у каждого жителя полуострова есть шанс стать артистом.

Причем не обязательно иметь голливудскую внешность, — сообщает КП-Крым.

— На 30 мая для съемок фильма нужны типажные люди со страшными, злыми лицами — зрители собачьих боев, — такое объявление появилось в соцсети.

Место съемок – город Феодосия, поселок городского типа Орджоникидзе.

Автор поста подчеркивает:

— Людей надо много!

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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