Власть
В Гурзуфе пообещали увеличить вместимость пляжей
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Формирование пляжных карт в ялтинском поселке Гурзуф завершится к 1 июня.
Об этом сообщил руководитель Гурзуфского территориального органа администрации Ялты Виктор Гамаль.
«К 1 июня окончательно завершим формирование пляжных карт, что позволит увеличить их вместимость», – заявил он.
Также, по словам руководителя территориального органа, к этой дате в поселке будут приведены в порядок набережная, клумбы и общественные территории.
Со своей стороны представитель отдела по курортам и туризму администрации Ялты Анна Дженджеруха обратила внимание, что всего в этом сезоне от Гурзуфа до Фороса будет функционировать не менее 83 пляжных территорий, за которыми уже закреплены пользователи.
«Везде подготовительные работы практически завершены и находятся в финальной стадии, в частности и в Гурзуфе. Там ведутся работы по отсыпке и выравниванию пляжных карт после весенних штормов, закончено благоустройство – оборудование теневых навесов, покраска объектов, оборудование спасательных постов и прочее», – заявила она.
При этом Дженджеруха добавила, что ни один пляж не откроется без акта технического освидетельствования, который выдается только при наличии обученных матросов-спасателей, спасательного оборудования в полном объеме, а также положительного заключения водолазного обследования дна.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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