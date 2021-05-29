В Гурзуфе пообещали увеличить вместимость пляжей

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Формирование пляжных карт в ялтинском поселке Гурзуф завершится к 1 июня.

Об этом сообщил руководитель Гурзуфского территориального органа администрации Ялты Виктор Гамаль.

«К 1 июня окончательно завершим формирование пляжных карт, что позволит увеличить их вместимость», – заявил он.

Также, по словам руководителя территориального органа, к этой дате в поселке будут приведены в порядок набережная, клумбы и общественные территории.

Со своей стороны представитель отдела по курортам и туризму администрации Ялты Анна Дженджеруха обратила внимание, что всего в этом сезоне от Гурзуфа до Фороса будет функционировать не менее 83 пляжных территорий, за которыми уже закреплены пользователи.

«Везде подготовительные работы практически завершены и находятся в финальной стадии, в частности и в Гурзуфе. Там ведутся работы по отсыпке и выравниванию пляжных карт после весенних штормов, закончено благоустройство – оборудование теневых навесов, покраска объектов, оборудование спасательных постов и прочее», – заявила она.

При этом Дженджеруха добавила, что ни один пляж не откроется без акта технического освидетельствования, который выдается только при наличии обученных матросов-спасателей, спасательного оборудования в полном объеме, а также положительного заключения водолазного обследования дна.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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